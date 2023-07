Sémper, en COPE: "Hemos llegado a pactos con Vox, pero no permitiremos que esté todo repleto de 'voxadas'"

Borja Sémper es portavoz de la campaña del Partido Popular y, este jueves, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE. Al arranque de su charla con Carlos Herrera, ha reflexionado sobre el voto por correo indicando que "en julio estamos de vacaciones y creemos que el sistema es robusto. Y que están garantizando unas elecciones limpias pero lo que estamos diciendo es que Correos está sufriendo y que hay colas a 40 grados. Y que los sindicatos de Correos denuncian que está habiendo problemas naturales y previsibles". Por tanto, indica que es una problemática que hay que resolver.

Desde la formación de Feijóo se fían, asegura, de Correos y de las garantías de su sistema. Sin embargo, "hay que mejorarlo y garantizar lo que funcione. Estamos hablando de algo muy serio. No es un escenario imprevisto. 23J, y media España de vacaciones".









Respecto a las próximas elecciones que se encuentran a escasos diez días, afirma el portavoz de campaña popular que "hay una voluntad de cambio después de cinco años de sanchismo. La gente está agotada de esta forma de hacer política. Hay necesidad de votar y de que España cambie. Hay personas que ha modificado sus fechas de vacaciones y es que es la oportunidad para el cambio. No lo podemos desaprovechar".









Sémper también ha aprovechado su paso por 'Herrera en COPE' para analizar la última polémica protagonizada por Bildu y la expresión 'que te vote txapote'. "Llevamos cinco años con esta idea. Parece normal que la gobernabilidad dependa de Otegui. O que no nos guste que el presidente haya dependido del voto de Bildu. ¿O es que esto nos convierta en extremistas?", plantea a Herrera y los oyentes.

Añade sobre este asunto que "es natural que los españoles reaccionen con esta frase. Y es comprensible. Esto lo provoca también el sanchismo. Hacer saltar por los aires consensos básicos. A los españoles no nos gusta que Otegui mande en España".

Ya han transcurrido unos días desde el debate y, en palabras de Sémper, Sánchez sigue hablando de él. "No se ha enterado de lo que está pasando en España. Es sorprendente. Y quienes se sorprendieron fueron aquellos que infravaloraron a Feijóo. Lo que se proyectó con ese debate es la idea de que hay un hombre de salida, desorientado... y un hombre de entrada, con capacidad de análisis y sensato".

"¿Qué teme usted más que Sánchez sume tras el 23J o que ustedes no sumen para gobernar?", plantea Carlos Herrera. Inmediatamente después, Borja Sémper indica que no tiene miedo pero que lo que tiene es "preocupación. España tiene que salir del sanchismo y con fortaleza. Necesitamos un resultado electoral amplio que nos aporte estabilidad. Es cierto que cualquier cosa puede pasar. No hay soberbia, hay humildad. Pero si vemos las encuestas, percibimos lo que hay en la calle. La duda es por cuánto".

"No vamos a permitir que esté todo repleto de 'voxadas'"

Así, desde la formación liderada por Feijóo apelan al voto del cambio. "Y esto tiene un destinatario claro: aquellos que en el pasado votaron a vox y aquellos socialistas que siguen teniendo su corazón en el PSOE pero que están preocupados por la deriva de su partido".

Sobre la situación de Murcia, explica Sémper que saben como va a acabar. "PSOE y Vox le han dicho que no a López Miras. Esto supongo que lo explicarán bien a sus electores. Hemos llegado a pactos de gobernabilidad con Vox en España porque es a lo que nos dirigen a los ciudadanos con su voto, pero no vamos a permitir que esté todo repleto de 'voxadas'", reivindica.

Concluye el portavoz de campaña popular su intervención en 'Herrera en COPE' asegurando que "España necesita más tranquilidad. No podemos hacer lo mismo que el sanchismo pero al revés. Necesitamos sensatez y políticos competentes. Gestores que estén a lo que tienen que estar. Y esto lo podemos garantizar si gobernamos en solitario. Es difícil, pero no es imposible".