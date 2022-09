Estos son los sectores más afectados por la crisis de los microchips

Mucho se ha hablado estos últimos meses de la crisis que está sufriendo el mundo entero a causa de la escasez de semiconductores. Ahora hemos entrado en septiembre y esto continúa en aumento. El problema con lafalta de microchips se ha asociado mucho a la guerra de Ucrania y Rusia, pero este suceso ha sido la gota que ha colmado el vaso. Concretamente, esta crisis comenzó con la pandemia, con los distintos confinamientos motivados por el coronavirus y con la paralización del tráfico mundial, que ha ido repercutiendo hasta el día de hoy y a vernos ahora con esta alta escasez de semiconductores. Para rematar, uno de los principalesfabricantes de microchips es Taiwán, y su tensión con China es un añadido que preocupa de cara a las exportaciones al resto del mundo, sobre todo a Europa. En resumen, más de dos años sufriendo esta falta de microchips tan necesarios en sectores como la automoción o la informática, y lo que queda.

¿Qué provoca esto? Por ejemplo, si yo ahora quiero comprarme un coche nuevo, es muy probable que no pueda tener disponible el modelo que he elegido, lo que hace que, personas como Marcos, se decanten por irse al mercado de segunda mano, tal y como ha asegurado a 'Herrera en COPE' esta mañana: "Cuando fui a varios concesionarios, los tiempos de entrega eran entre seis y doce meses, un plazo que yo no podía esperar porque lo necesitaba para ya. Pensé en coche de alquiler, pero tampoco me salía a cuenta. Entonces al final he recurrido a un vehículo de segunda mano y tiraré con él hasta que la situación mejore", explicaba. Pero el sector automovilístico no es el único afectado por esta crisis de los microchips. Otros campos que están sufriendo este problema son la electrónica y la informática. David se dedica a reparar ordenadores a particulares y empresas, una tarea en la que demora los plazos por, precisamente, el retraso de piezas: "Cuando nos llegan los clientes, cuando se les rompe algún equipo muchas veces hay sustituir piezas. Pides a los fabricantes y te dan plazos de entrega de meses e, incluso, de un año", contaba a 'Herrera en COPE'.

David Moreno es responsable de suministros de una empresa de robótica educativa en Madrid cuenta a qué se tienen que enfrentar diariamente: "Nosotros estamos iniciando el curso escolar, nos dedicamos a enseñar a usar la tecnología de otra manera, a programar, a construir robots... y ahora, a comienzo de curso que es cuando empieza la demanda pues tenemos que empezar a lanzar pedidos para poder dar servicio a los centros educativos en los que estamos en España. La realidad es que no tenemos tiempos de entrega. Ya no es que haya retrasos, es que directamente hay muchos fabricantes que dicen que no saben cuándo nos van a poder servir. Y en esas estamos, intentando lidiar con esta situación", explicaba al programa.

Para saber cuánto tiempo le queda a esta situación y ver cómo se podría solucionar, hemos hablado con Javier Olmos, experto del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid: "La solución pasa por lo que se está haciendo. Lo que pasa es que va lento porque no va a cambiar de golpe. Lo que sería los gobiernos, y sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos, han generado sus herramientas para intentar traer lo que serían los sistemas de producción altamente tecnificados", explicaba, "pero claro, esto exige una gran inversión, un gran conocimiento. Exige también seleccionar muy bien y se está trabajando en ello". Y, ¿cuánto se va a tardar?: "Va a haber subidas, bajadas... pero en estos momentos es verdad que el mercado está muy tensionado porque la evolución de la electrónica ha sido en todos los sectores, entonces todos quieren aportar esas mejoras. Y sobre todo en la automoción".