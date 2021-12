Sánchez-Garnica, en 'Herrera en COPE': "Escribiendo, me dejo arrastrar por lo que los personajes me cuentan"

Paloma Sánchez-Garnica siempre nos hipnotiza con sus grandes novelas. Cursó estudios de Geografía e Historia completando su formación para más tarde, licenciarse en Derecho. Sánchez-Garnica trabajó más tarde como abogada, aunque decidió dejar a un lado la práctica de la abogacía en favor de una de sus grandes pasiones: la literatura.

En lo narrativo, ha destacado por sus novelas de género histórico, a las que imprime elementos propios del thriller y el misterio, urdiendo tramas complejas en las que mezcla con habilidad el pasado y el presente.

En 2006 publicó su primera novela, El gran arcano, y en 2009 consiguió un gran éxito con La brisa del oriente. En 2015, presentó La sonata del silencio, una novela ambientada en la posguerra española. Con Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido se alzó con el prestigioso galardón Fernando Lara de Novela 2016 y en 2021 quedó finalista del Premio Planeta gracias a Últimos días en Berlín.

Pues hoy martes, protagoniza el 'Martes de libros', donde nos hablará su última obra: "Últimos días en Berlín". Una novela sobre una gran historia de amor y guerra, de lucha y supervivencia.

"Escribo como si estuviera leyendo una novela, me dejo llevar por lo que los personajes me cuentan. Hay veces que no los entiendo y empiezan las lecturas y relecturas, percibiendo su psicología y su manera de actuar".