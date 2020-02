Rosa Díez pone en su sitio a Irene Montero por insultar a la Policía: "Es escándaloso"

Rosa Díez ha criticado este viernes las palabras de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, en contra de la Policía al asegurar en una entrevista en televisión que a las mujeres que acuden a una comisaría para denunciar un abuso sexual se les pregunta si llevaban minifalda. En su sección semanal en "Herrera en COPE", la exdiputada ha tildado de "escandaloso" este comentario. "No sólo porque es falso sino porque humilla a quienes son nuestros escudos. A la gente profesional que está dando el callo todo el día y protegiéndonos con un rigor y una profesionalidad que no va a tener esta panda de Podemos en toda su vida y todos ellos juntos", ha dicho. A Díez, estas palabras le avergüenzan y ha pedido a Irene Montero que dimita.

Del mismo modo, también ha criticado que Sánchez e Iglesias se rieran en el Senado mientras se debatía sobre el polémico encuentro de José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas el pasado 19 de enero. "Es como si estuvieran hablando de una broma y no de que España haya recibido a una torturadora. ¿De qué se ríen? ¿Se ríen de la vergüenza que nos están haciendo pasar?", se ha preguntado.

Por último, Díez ha señalado que la mesa de negociación que mantienen el Gobierno Central y la Generalitat ya es "inaceptable e insorportable" desde su concepcíón. "Lo importante no es que no se vaya a llegar a un acuerdo. Lo importante es lo que ya se ha hecho: el Gobierno se ha puesto a negociar la soberanía nacional con unos delincuentes. Ningún Gobierno se había atrevido a tanto. No nos podemos hacer los tontos como si no pasa nada. La banalización del mal es hacerse el tonto, como decía Hannah Arendt", ha dicho.

Por último, Díez ha presentado a la audiencia de COPE "Unión 78", una plataforma con la que pretende defender los valores constitucionales y revivir el espíritu de "¡Basta Ya!", la asociación que movilizó a la sociedad civil vasca contra ETA. "Es una plataforma de activimismo político que tiene como objetivo sacar a la gente a la calle para defender nuestros derechos como ciudadanos. La inmensa mayoría de los españoles queremos seguir siendo libres e iguales y respetamos el espíritu del 78. Queremos alzar la voz para decir que no toleraremos que los Gobiernos encargados de hacer cumplir la Constitución consideren la Carta Magna y los jueces un estorbo para conseguir sus propósitos", ha dicho. Por ello, ha invitado a los oyentes de "Herrera en COPE" a entrar en la web de "Unión 78" y adherirse.

Esta gente del gobierno PSOE/podemita no tiene vergüenza. No solo no protegen a las menores que son violadas bajo su tutela sino que insultan a los policías que hacen su trabajo con el rigor y la profesionalidad que ellos no tendrán en la vida. Rectificación o dimisión, Ya! pic.twitter.com/bpmoy0TISu — Rosa Díez (@rosadiezglez) February 23, 2020

Y estos dos tíos, Pedro y Pablo, ¿ de que se ríen? ¿De las niñas violadas bajo su tutela? ¿De los demócratas venezolanos torturados bajo el mandato de esa vicepresidenta a la que recibieron en Madrid con nocturnidad y alevosía? No tienen vergüenza. Asco. pic.twitter.com/hAdQyGjiz2 — Rosa Díez (@rosadiezglez) February 25, 2020