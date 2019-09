¿Por qué cree Rosa Díez que Pedro Sánchez duerme "a pierna suelta"?

Rosa Díez ha culpado este viernes a Sánchez de la repetición electoral, aunque cree que los españoles se lo van a perdonar pese a que es un "mentiroso patológico". En su repaso a los tres tuits de la semana, la exdiputada cree que lo peor de Sánchez son sus mentiras.

"Los españoles nos merecemos un presidente que no nos mienta y este hombre ha hecho de la mentira su forma de actuar. Todo el mundo sabe que es un mentiroso y parece que se lo perdonan. Llego a la conclusión de que hasta la perdonan la peor de las corrupciones: gobernar con la escoria. Hacer gobiernos con los enemigos de la democracia. Si le perdonan eso, ¿por qué no le van a perdonar que mienta?", ha dicho. "No hay mayor corrupción que el terrorismo y el golpismo. Con terroristas y golpistas este tipo gobierno España y durmiendo a pierna suelta en el colchón de Moncloa que cambió nada más llegar", ha añadido, haciendo alusión indirecta a la declaración de Sánchez sobre que no dormiría bien tras haber pactado un gobierno de coalición con Podemos.

Díez también ha criticado que haya puesto RTVE a su servicio. "Es un desvío de recursos públicos para un uso privado", ha avisado. Y ha afeado a Ábalos una declaración en la que señalaba que a los españoles les habían robado el voto por no hacer presidente a Sánchez. "¿Qué es esto que dice Ábalos de que a los españoles les han robado el voto? Sánchez se ha quedado solo, en su inmensidad soledad. Tiene que practicar lo que él recomendó a Rajoy: la responsabilidad es suya", ha concluido.

No bonito, no... Es que Sánchez no tiene los votos suficientes para formar Gobierno. No bonito, no... Es que la oposición no tiene la obligación de votar a Sánchez. No bonito, no... Es que los votos del resto de los españoles valen lo mismo que el tuyo.https://t.co/ZWMnonDByX — Rosa Díez (@rosadiezglez) September 19, 2019

Primer acto de campaña de Sánchez: TVE suspende la programación para emitir el desvergonzado mitin que está dando este impostor desde La Moncloa. El uso del dinero público para un interés partícular es un delito contemplado en el Código Penal. No puede haber impunidad. — Rosa Díez (@rosadiezglez) September 17, 2019