Echenique ataca a Amancio Ortega y las redes le recuerdan este detalle de su pasado

A Echenique no le gusta Amancio Ortega y no tiene problemas para manifestarlo siempre que puede. El fundador de Zara genera riqueza y empleo, y eso es algo que el portavoz parlamentario de Podemos no parece ver con buenos ojos. Tampoco parecen gustarle las donaciones que Ortega realiza de manera cotidiana a la Sanidad española.