Rivera, en COPE: "Es importante que haya una alternativa el domingo y nos unamos Cs y el PP"

Albert Rivera, el candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno, ha afirmado que Pedro Sánchez "ha convertido Televisión Española en 'TeleSánchez'" tras la decisión de celebrar el debate electoral el pasado lunes, un día antes de que se conocieran los datos del paro, según los cuales hay 100.000 parados más en octubre. En este sentido, Rivera ha dicho que al presidente del Gobierno en funciones "le molesta el debate y la interpelación".

Sobre los pactos electorales posteriores al domingo, el dirigente ha dicho que "quien calla otorga". "Sánchez se fue del debate de tres horas sin decirnos si iba a pactar o no otra vez con Podemos y los separatistas", aunque él lo ha dado por hecho.

En este sentido, Rivera ha dicho que Sánchez no lo aclara "para que algunos votantes socialistas moderados no se pasen a Cs". Por eso, el dirigente de Cs ha dicho que "es importante que haya una alternativa y nos unamos Cs y el PP" para "darle la vuelta a la tortilla". Pero incluso si gana Sánchez de nuevo, Rivera ha pedido que "no haya una mayoría con Podemos y los separatistas para que todas las leyes pasen por la oposición".

Rivera ha afirmado que si no hay un cambio de gobierno, "lo sensato es burcar mecanismos" que eviten unas terceras elecciones, como sería una "oposición de Estado" en la que PP y Cs participaran en la elaboración de los Presupuestos o "que los principales asuntos de país pasen por un acuerdo Gobierno-oposición".

"Ningún español va a tolerar que Sánchez nos conduzca a unas terceras elecciones", ha advertido Rivera, aunque ha insistido en que está en manos de los españoles ganarle el domingo.

En lo que respecta a los políticos condenados, Rivera ha dicho que le parece "muy grave que se esté planteando Torra abrir la llave de la cárcel y que en Navidad, enero o cuando sea estos señores, que han cometido delitos de sedición, malversación y desobediencia, puedan salir a la calle en tres meses. Tienen que cumplir hasta el último día de su pena", ha sentenciado.

En este sentido, Rivera ha dicho que "Sánchez se ha visto desbordado en Cataluña" donde "vuelan adoquines y queman calles". Sobre la amenaza de una nueva oleada de violencia coincidiendo con la jornada de reflexión y el día de las elecciones, Rivera ha dicho que el Gobierno de España "tiene que proteger el voto en libertad de todos los españoles".

A su juicio, "un Gobierno que niega los problemas es difícil que los solucione". Por eso, ha dicho que Sánchez debe dejar "de hablar de Franco para tapar lo que pasa en España". "Siempre se sacan de la manga el 'francomodín'", ha sentenciado.

En lo que respecta a los malos resultados que le dan las encuestas a Cs, Rivera ha dicho que los sondeos "se equivocan y aciertan", pero "es una relalidad que hay un riesgo de abstención que históricamente ha beneficiado en Catañula al nacionalismo". En este sentido, ha dicho que nunca ha tenido "apego al sillón", aunque no ha aclarado si dejará la política si su partido se desploma el domingo. "No me lo planteo", ha zanjado.

Por último, Rivera ha situado el inicio del nacionalismo catalán 40 años atrás y ha dicho que lo han fomentado las "concesiones de PP y PSOE".