El rifirrafe de Sostres con Arrimadas en Herrera en COPE: "Ha abandonado Cataluña"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE, para someterse a las preguntas de Carlos Herrera y de los tertulianos. Entre ellas, las de Salvador Sostres que ha reprochado a la entrevistada haber huido de Cataluña. “Usted todavía hoy es la persona más votada allí, y ha desaparecido, ha abandonado a los catalanes. Se fue, no hizo su trabajo en ningún momento”, ha sentenciado Sostres. Acto seguido, le ha preguntado “¿cómo espera ser creída en el resto de España su cuando le han dado una responsabilidad, usted la rehúye y se va a hacer una cosa más cómoda?”.

En respuesta, Arrimadas ha asegurado que ella “no se ha ido de Cataluña igual que Gabriel Rufián no se ha ido de Cataluña”. De hecho, considera que ese es un argumento que emplean los nacionalistas cuando un político de Cataluña se presenta con un partido constitucionalista en el Congreso: “Es que se ha ido de Cataluña. Sin embargo, a Rufián que pasa mucho tiempo en Madrid, nadie le dice que se ha ido de Cataluña”.

Sostres ha interrumpido a la líder de Ciudadanos, y le ha echado en cara que el portavoz de Esquerra en el Congreso “no ha ganado unas elecciones” para presidir la Generalitat como sí ha hecho ella. Ha insistido en que “se ha ido” porque los catalanes “le hicieron un encargo y no lo ha cumplido”.

Arrimadas no ha cesado en su postura y ha repetido que los constitucionalistas no han “huido de Cataluña por más que lo digan los nacionalistas”. Y ha remarcado que ahora es necesario que los partidos no independentistas presenten “una lista conjunta constitucionalista”. En este sentido, ha hecho referencia a las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2021: “Lo que conseguimos fue muy importante. Ganamos las elecciones, les quitamos el relato de que Cataluña es suya y les demostramos que no nos íbamos a quedar en casa calladitos”. Ha confesado que le preocupa “muchísimo” que los partidos que no quieren romper con el resto de España “vayan por separado” de cara a unos comicios. “El separatismo puede sacar más porcentaje de votos que la otra vez e incluso ganar las elecciones. Si han hecho barbaridades sin pasar nunca el 50% de los votos, ¿qué no harían teniendo eso?”, ha advertido.