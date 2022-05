Reyes Monforte, en 'Herrera en COPE': “África de las Heras era consciente de que la información gana guerras”

La escritora Reyes Monforte vuelve tras dos años sin publicar con 'La violinista roja', una historia que se mueve entre la ficción y la realidad y que nos narra la vida de África de las Heras, una española que se convirtió en la espía soviética más importante del siglo XX. Un libro histórico con tintes de thriller, misterio, suspenso y de una de sus especialidades, la novela negra.

Como ha explicado María José Navarro, la primera vez que Reyes Monforte supo de la existencia de la protagonista de 'La violinista roja' fue en un reportaje periodístico mientras se documentaba para escribir otra de sus novelas. Algo que la escritora ha corroborado: “Yo descubrí el nombre de África de las Heras y me llamó mucho la atención que una española nacida en Ceuta en 1909 terminará siendo la espía soviética más importante del siglo XX. La reina de la KGB. La española más condecorada por la Unión Soviética y una de las primeras y, muy pocas mujeres, que lograron alcanzar el grado de Coronel de la KGB. Me llamo tanto la atención que, como lectora, quise saber más de África de las Heras”. Y cuando vio el potencial que tenía el personaje, no tuvo ninguna duda de que tenía que escribir una novela sobre ella.

Otra de las características que también animó a Reyes Monforte a escribir la novela fue la pericia que África de las Heras tuvo con la comunicación: “Ella era muy consciente de que la información gana guerras y que la desinformación hace perderlas”.

Un rasgo que también queda patente en 'La violinista roja', un título que según la periodista, proviene de la estancia de la protagonista a los bosques de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de luchar contra los nazis. Una misión en la que trabajó de operadora de radio y donde “ella recorría junto a otras violinistas distancias kilométricas de 30 o 40 kilómetros todos los días hasta alcanzar un punto seguro desde el que poder emitir los informativos secretos a Moscú y también interceptar los mensajes del enemigo”. Y así se convirtió África de las Heras en la espía soviética más importante del siglo XX.