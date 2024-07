Reyes Martel, jueza de menores, sobre la ley de extranjería: "Es un problema de derechos humanos"

Nuevo varapalo para el Gobierno de Pedro Sánchez, después de que el Congreso tumbara este martes la reforma de la ley de extranjería. Al hilo de este asunto, este miércoles en 'Herrera en COPE' hablamos con Reyes Martel, magistrada y juez del juzgado de menores N.º 1 de Las Palmas, quien señala que "no se puede politizar con parches", y se trata de algo a lo que "nos estamos acostumbrando".

Un tema "muy sensible", ya que estamos hablando "de niños y niñas solos". Un problema que no solo está sufriendo Canarias, sino también otras zonas como pueden ser Ceuta, Melilla y la zona sur peninsular. "Es un problema de derechos humanos, de derechos fundamentales y de derechos del niño. Hablamos de niños y niñas muy distintos" que no caben ya en los centros, apunta la magistrada.

"Por nuestro tamaño, economía y recursos, el personal cualificado para atenderlos, no tenemos. No hay tanto personal ni personas preparadas para ello", ha apostillado Martel. La sensación que tiene, señala, "viene de atrás".

"Me ha dado la sensación, no solo con esta reforma, sino con las anteriores, que intentamos matar moscas a cañonazos. Tiene que hacerse de una forma coordinada, el problema es mas complejo que como se propone", agrega la jueza de menores.

"Profundizar en esta cuestión para atajar el problema real"

Explica, haciendo alusión a estudios oficiales y cifras ofrecidas por organismos oficiales, que "de los menores condenados, aproximadamente un 78%, casi un 79%, son menores españoles en toda España, el resto son extranjeros. Esto es completamente lógico. El tipo de delitos hay también que marcar la diferencia son casi todos delitos de carácter patrimonial, delitos de lesiones relacionados con el cómo viven en los hogares, la mayor parte de las condenas tienen que ver con conflictos entre ellos y educadores en los centros", explica la magistrada.

Otro de los asuntos que preocupan, con el aumento de la llegada también de niñas, es la posible intervención de las mafias y la trata. "Tanto los niños como los niñas son los mas vulnerables de la trata de blancas", lamenta. Por ello, echa de menos "la consulta a los profesionales que nos enfrentamos no solo a los que vienen, sino con los delitos que se están cometiendo" por parte de estas mafias.

"Hay que profundizar en esta cuestión para atajar el problema real. No se está llevando a cabo una política migratoria adecuada", agrega.

Reproduce el audio en la parte superior de esta noticia para escuchar la entrevista completa.