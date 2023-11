La reivindicación de Juan Carlos Unzué para asegurar una vida digna a los enfermos de ELA: "Atención integral"

Usted sabe lo que es la ELA, la Esclerosis Lateral Amitrófica. Y lo sabe porque, según lo he mencionado, a usted le ha recorrido el cuerpo un escalofrío seco. Normal, porque tanto usted como yo, conocemos, desde hace tiempo, el calvario que significa este diagnóstico tanto para enfermos como para sus familias.

Han pasado 20 meses desde la última vez que se habló de la ELA en el Congreso. Era el 8 de marzo del año pasado y por unanimidad, se aprobó la tramitación de la proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con ELA. No logró pasar del periodo de enmiendas.

Desde ese día, 2.000 personas han fallecido en España esperando a que se hiciera efectiva esa ley. Los enfermos de ELA, no pueden seguir esperando, por eso, este lunes presentaron en el Congreso una nueva proposición de ley.

Veinte meses esperando que se hiciera realidad una proposición de ley que impulsó Ciudadanos y que todos los grupos, incluidos los del Gobierno, apoyaron sin condiciones.

Desde el mismo día que dijeron que sí a la ley, la Mesa del Congreso fue ampliando el periodo de enmiendas una y otra vez. Llegaron las elecciones y la ley se quedó en el cajón del olvido. Todos parecieron olvidarlo, menos Ciudadanos que no se cansó de reprocharle al Gobierno el olvido.





Hasta en 50 ocasiones se amplió el periodo de presentación de enmiendas de esta ley. Ante esta situación, la Confederación Nacional de Asociaciones de la ELA, presentó este lunes en el Congreso una nueva proposición de ley, con la petición de que se apruebe con urgencia y consenso, porque los pacientes con esta enfermedad no pueden esperar más.

La Confederación, quepor cierto agrupa a19 entidades en toda España, lleva meses trabajando con pacientes, familias, organizaciones y juristas para dar forma y contenido a esta proposición de ley.

"El neurólogo me dijo que iba a tener una progresión lenta de mi ELA"



Uno de estos pacientes con ELA, que estuvo en el Congreso el lunes, es Juan Carlos Unzué, exfutbolista y portavoz de la Confederación. Ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para incidir en la necesidad de que esta ley se convierta en una realidad.

Unzué explica que necesitan "tener una atención domiciliaria y especializada las 24 horas del día. Queremos agilizar los procedimientos de incapacidad permanente o asegurar la atención sociosanitaria gracias a la inclusión de nosotros en el sistema nacional de salud".

??? El exfutbolista y paciente de ELA, Juan Carlos Unzué, incide en @herreraencope en la necesidad de que la proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con ELA se convierta en una realidad.

Juan Carlos ha asegurado que esta ley es adecuada por las necesidades tan concretas que tienen los enfermos de ELA en el día a día.

Además, también ha contado que, en su caso particular, es un "privilegiado porque el neurólogo me dijo que iba a tener una progresión lenta de mi ELA. Llevo más de 4 años diagnosticado. Desde hace 6-8 meses estoy durmiendo con un respirador que ayuda a que mi cuerpo descanse mejor por las noches. Pero esta no es la situación de todos los enfermos". Esas personas, incide, quieren seguir viviendo a pesar de todas las limitaciones y se "ven obligadas a morir. Y el motivo que les lleva a tomar esa decisión es un motivo económico".

El exfutbolista afirma que es algo que les incumbe a todos. "El otro día, en una de las reuniones que tuvimos, les dije a las personas que había allí si no se habían dado cuenta de la confianza que podríais transmitir como políticos si realmente hicieseis consenso y llevaseis a hacer efectiva esa ley", concluye su intervención en 'Herrera en COPE'.