El divertido recado de Carlos Herrera a César Lumbreras tras ganar un premio por su carrera: "Gracias a mí"

No todos los periodistas pueden decir que lleven 38 años de forma ininterrumpida al frente de un programa, y, todavía menos, pueden decir que acumulan casi un millón de oyentes. Eso es algo de lo que, perfectamente, puede presumir César Lumbreras, que lleva desde 1984 presentando Agropopular.

Por supuesto, su impresionante trabajo y larga trayectoria tenía que tener recompensa, y, por eso, la Junta de Castilla y León le acaba de galardonar con el premio de periodismo Francisco de Cossío. El director del programa, ha ido a recoger su premio muy emocionado, que dedicaba a su mujer, a su familia, a sus amigos y a su equipo de trabajo.

Y es que aunque su programa sea de un sector específico, César Lumbreras cree que es algo que se adapta a todos los oyentes: "A los que dicen que no tienen nada que ver con el campo les digo lo mismo: todos tenemos que ver mucho con el campo, más de lo que pensamos, porque comemos todos los días gracias a los productos que elabora la gente del mundo del campo y la pesca" explicaba en su discurso.

Un discurso que venía precedido por un bonito homenaje que le hacía la Junta de Castilla y León a César Lumbreras: un vídeo de autoridades, amigos suyos y compañeros ensalzando la carrera del periodista. Entre ellos estaba Pilar Cisneros, codirectora de La Tarde, Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura, Miguel Ángel Rodríguez, consultor político o Carlos Herrera, director de Herrera en COPE.

Todos destacaron la profesionalidad de César, lo poco que le gusta madrugar y la buena persona que es. Pero si hubo un mensaje que destacó entre todos, ese fue el de Carlos Herrera, que tiró de humor para "felicitar" a su manera a su amigo.

El "recado" de Carlos Herrera a César Lumbreras

El director de Herrera en COPE no quería perderse este homenaje que le hacían a su colega César Lumbreras, por eso, participó en el vídeo de felicitación. Claro, que no de la forma que hubiésemos esperado. Y es que para Carlos Herrera, el premio no ha caído en las mejores manos posibles, porque, según él, su amigo es un "indocumentado".

"A quién en su santo raciocinio se le ocurre premiar a un indocumentado como Lumbreras, además por su trayectoria" comentaba sarcástico el comunicador. Por seguir en esa línea, siguió tirando de ironía para felicitar a su colega, y es que dice, que, en realidad, el triunfo de Agropopular se debe a él.





"Ha triunfado gracias a que yo todos los años, desde el Camino de Santiago, le digo a qué altura está el trigo, si alcanza mi escroto o no lo alcanza" comentaba con mucha seriedad pero con muchísimo humor.

"¿Premio a la trayectoria? De verdad, señores, reflexionen ustedes de las cosas...Me voy" terminaba, desapareciendo de la pantalla y con un tono sarcástico que conquistaba a todo el público allí presente, que terminó riéndose antes de que saliera César Lumbreras al escenario. Ahora, nos queda saber cómo reaccionó a ello el director de Agropopular, pero, teniendo en cuenta la buena relación que tienen, seguró que le encantó verlo ahí.