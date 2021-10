La reacción de Herrera al 'no' de Sánchez ante la propuesta de Otegi para apoyar los presupuestos

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las palabras de Otegi acerca de la relación de los presos de ETA y los PGE.

Para arrancar la mañana, el comunicador ha contado que este jueves el programa se está realizando desde la Universidad Europea, situada en Villaviciosa de Odón, ya que tanto él como Iñaki Gabilondo van a ser nombrados Doctores Honoris Causa.

A continuación, Herrera pasaba al tema central del día que pasa por las palabras de Otegi sobre los PGE y la reacción de Sánchez. “Qué pocas horas ha durado la emoción. Todo este ejército que se emocionaron ante las palabras de Otegi, incluso interpretando que había dicho lo que no dijo. Supongo que se les habrá quedado la cara roja de vergüenza, entre ellos a Pedro Sánchez”.

El comunicador ha apuntado que Otegi “vino a decir que el único motivo por el que se acerca al PSOE es para que saquen a los presos de la cárcel. Las dos 'P', presos por presupuestos”. Y añadía, “hay gente que se ha indignado, que no se indignó en las primeras declaraciones. ¿No os disteis cuenta de que no condenó el terrorismo? Soltó esa primera frase pero luego ante los suyos dijo la verdad”.

“Otegi dijo que "el dolor nunca debió producirse" pero no dijo nada más, nada que no permita al mundo etarra que lo que pasó fue provocado por el estado de derecho y no por la propia ETA”, explicaba Herrera.

El comunicador catalogaba entonces lo ocurrido en los últimos días como “operación, alabado sea Otegi”, que se ha desmontado en unas horas. “A Otegi Le faltó decir, si para eso tengo que hacer el paripé de ponerme una americana y salir a decir lo del dolor pues lo hago”.

Ha comentado entonces las palabras del líder de Bildu en Radio Euskadi. "Que alguien haya descubierto en el siglo 2021 que Arnaldo Otegi y EH Bildu defienden la libertad de los presos es de premio Pulitzer, es el gran descubrimiento, esto no se sabía hasta ahora", eran las palabras de Otegi ante las que Herrera asegura que "algunos ya lo sabíamos y otros no lo querrán saber nunca".

“Cuando salieron a decir que no era suficiente a lo mejor ya les había llegado la onda de lo que había dicho Otegi con sus amigos”, apuntaba Herrera, que continuaba hablando del PNV, afirmando que “no le sorprende porque sabe que un acuerdo Podemos - PSOE - Bildu hace a Otegi Lehendakari y a ellos se les acaba la broma”.

Para terminar, Herrera apuntaba directamente a Sánchez y a su no a Otegi. “Sánchez el problema que tienes es que cuando más campanudo te pones menos te cree la gente porque hay razones para no creerte nunca”, aseguraba y añadía, “tú eras el de con Bildu jamás pero luego os metéis debajo de la sábana. ¿Qué se siente cuando te das cuenta de que no te cree nadie?”