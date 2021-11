La reacción de Herrera ante el anuncio de Cataluña de controlar el uso del catalán en las aulas

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los Presupuestos Generales del Estado y la situación educativa en Cataluña.

En primer lugar, el comunicador ha recordado que "los PGE están siguiendo su curso más o menos como se espera, evitando cualquier tipo de enmiendas y la reclamación de prebendas que Sánchez va a conceder. Lo previsto es la escenificación del parlamento en la que se hacen los dignos pero luego bajo la mesa se intercambian lo que sea".

Por otro lado, hablaba de las novedades en torno a la reforma laboral, y recordaba que "ya han dicho, no hombre, la derogación técnicamente no es posible, aunque Sánchez y Podemos se negaba. Ahora va a ser un arreglo, es decir, lo que decía Bruselas". Herrera apuntaba que tras este anuncio "hemos entendido entonces lo que el Gobierno envió a Bruselas, que es no vamos a tocar la reforma, haremos algunos pequeños arreglos que nos salven la cara, la temporalidad, la estacionalidad y algún asunto más. Nada más, todo era un cuento adolescente que sabíamos y repetíamos los demás en nuestras informaciones".

"Es importante que no se vaya a tocar lo que hizo Rajoy, al que le hicieron una huelga general. Porque saben que si no la tuvieran no habría estos empleos. Aún así, el Banco central avisa de que la economía es débil" explicaba el comunicador.

Hacía entonces una mención a la muerte del padre de la víctima del kamikaze de la M-50. "Matar con el coche sale prácticamente gratis, da igual como vayas", decía Herrera. Recordaba entonces la noticia diciendo: "Kevin Cui decidió para en el arcén de la M-50, dar la vuelta, y a toda velocidad fue esquivando coches y mató a un joven que iba a trabajar, ha sido condenado a nueve años de cárcel, que ahora con las excarcelaciones, estará muy pocos años en la cárcel".

Contaba entonces la última hora. "El padre del joven que mató este Cui se ha quitado la vida, al conocer que el asesino de su hijo estará en la calle, en tres o cuatro años", y decía, "A la conciencia que le corresponda, que le pese esta otra muerte".

Carlos Herrera habla alto y claro tras el último anuncio del gobierno de la Generalitat

Otro punto del día que ha analizado Carlos Herrera ha sido la última noticia en torno a la educación en Cataluña, donde se ha pedido que "con carácter urgente, la consejería de educación va a obligar a las escuelas a recopilar evidencias de los usos lingüísticos". El comunicador apuntaba que "la singularidad de la política española y de la estructura del estado española que permite que territorios como Cataluña estén quedando preciosos como paraísos identitarios".

"Esto es, poner la oreja en el patio para ver en que hablan dos niños o en que lengua se dirigen en un pupitre, para formar profesorado que mejore el uso del catalán. Que hagan de comisarios con los chiquillos. El trabajo de espiar van a hacerlo los profesores, entre los más fanáticos de Cataluña. Esto lo van a basar en estudios que han sido manipulados para crear un relato falso", eran las palabras del comunicador.

Y cerraba la reflexión asegurando que "es mentira que ahora los niños hablen menos en catalán entre ellos", y lanzaba varias preguntas. "Y si fuera cierto, ¿a qué lo atribuyen? ¿A más imposición? Si fuera verdad, la gente tiene derecho a usar el idioma que les de la gana, y más si es oficial. Y si un profesor se encuentra a dos niños hablando en español, ¿qué va a hacer? ¿Castigarles, quitarles el bocadillo?".