La reacción de Carlos Herrera al nuevo trabajo de Rocío Crusset "Lo que yo no sabía de la campaña..."

Carlos Moreno, 'El Pulpo', ha querido comentar uno de los últimos trabajos de Rocío Crusset en su conexión con Carlos Herrera. Y es que la hija del comunicador de COPE es una reconocida modelo internacional cuyo último posado ha dado la vuelta a España de la mano de 'El Corte Inglés'. Herrera ha explicado su parecer sobre el trabajo que ha llevado a cabo la joven Rocío y ha dado algunos detalles sobre una campaña publicitara que puedes ver en las calles. Escucha el comentario de Carlos Herrera en el siguiente audio:

Audio





'El Pulpo' y Carlos Herrera recuerdan lo mejor de Donna Summer

Todas las mañanas Carlos Herrera recuerda algunas de las mejores canciones de la historia de la música con 'El Pulpo'. Ha sido entre propuesta musical y propuesta musical donde hemos podido escuchar también el lado más personal del director de Herrera en COPE, donde ha relatado lo que le parecía el trabajo publicitario que había realizado Rocío Crusset.

A lo largo de la sección compartida entre ambos comunicadores, hemos podido recordar la figura de la inconmensurable Donna Summer, quien se marchó de este mundo en un momento muy importante de su carrera musical. 'Heaven Knows' es la canción que 'El Pulpo' ha querido seleccionar para arrancar con su particular homenaje, al que Carlos Herrera ha añadido que descubrió la canción en un musical de Broadway dedicado a la musa de la canción.

"Te genera fuerza, te hace saltar de la cama", ha añadido 'El Pulpo', quien también ha recordado uno de sus inolvidables temas con banda: "Qué flow, qué manera de cantar", tras lo que Carlos Herrera no ha podido evitar recordar algunos datos de interés sobre la cantante: "Cuando empezó Donna Summer decían que era mentira, que habían hecho de ella una figura falsa. Hasta que, en fin, ya aparece. Empieza con aquel 'I Feel Love", ha recordado sobre el mítico tema que ha interpretado con el no menos recordado Giorgio Moroder.

Para 'El Pulpo' "hay muy buenas canciones, como este 'I will go with you', con el sonido dance de la época. Qué voz Herrera. Disfrutamos de Donna Summer porque en el año 82 recibía una estrella en el paseo de la fama de Hollywood", ha querido apuntar el presentador de 'Poniendo las Calles' en las madrugadas de COPE.

Si quieres escuchar la sección completa de Carlos Herrera hablando con 'El Pulpo' sobre las mejores canciones de Donna Summer y del último trabajo de rocío Crusset, puedes hacerlo en el siguiente audio:

Audio





Rocío Crusset, su verdadero nombre y Carlos Herrera como abuelo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En una entrevista anterior en Herrera en COPE, Rocío Crusset, la hija de Carlos Herrera, se pasó por los micrófonos del programa que presenta y dirige su padre. Entre muchas cosas, como los proyectos que tiene por delante la joven, hubo un momento en el que la misma Rocío desveló cuál era su verdadero nombre completo y por qué no se lo pondría nunca a una futura nieta de Carlos Herrera.

Goyo González procedía a hacer las preguntas pertinentes a Rocío Crusset al final de la entrevista, apuntando al siguiente escenario: "¿Es cierto que su padre está loco por ser abuelo?", en referencia al mismo Carlos Herrera, a lo que su hija respondía de forma tajante: "Loquísimo".

En ese momento, Goyo le lanzaba la siguiente y directa pregunta: "Si tuviera una niña le pondría un nombre tan largo como el suyo", justo el momento, como se puede escuchar en el siguiente audio, en el que Rocío Crusset desvela cómo se llama en realidad y qué longitud tiene el nombre que sus padres decidieron ponerle: