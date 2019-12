Rajoy, en COPE: "Casado tiene que hacer oposición a un gobierno negativo para los españoles"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha señalado que Pablo Casado debe hacer "oposición" a Sánchez porque el socialista ha elegido conformar "un gobierno muy negativo para los intereses de los españoles". En una entrevista este martes con Carlos Herrera en COPE, el exlíder del PP ha explicado que el PSOE "ha elegido pactar con la extrema izquierda y con los independentistas". Por este motivo, Rajoy considera que a Casado no le queda otra opción que hacer oposición y recuerda que Sánchez no ha explorado en ningún momento la vía de un gobierno de coalición. "Sánchez va a tener los votos de unos señores a los que él echó del Gobierno dando su apoyo a la aplicación del 155", ha insistido. Además, Rajoy ha dado un espaldarazo a Casado señalando que el PP "puede volver a ganar las elecciones". "Ahora se han puesto de moda los populistas. Pero al populismo no se le gana con más populismo, sino con moderación", ha contado.

Rajoy ha publicado este martes "Una España mejor", un libro personal sobre su etapa al frente del Ejecutivo, y ha explicado algunos de los detalles que desvela en esta obra. Por ejemplo, que Artur Mas le dijo durante una de sus reuniones que de ningún modo podía permitir la celebración de un referédum en Cataluña. Algunos de sus encuentros fueron en su casa y de forma secreta por petición expresa de Mas. "Yo le pregunté que si de verdad creía que le iba a autorizar un referéndum y él me contestó: 'Por supuesto que no. Además, no puedes'".

El expresidente ha admitido que uno de sus peores momentos en el poder fue en octubre de 2017. "A toro pasado es fácil hablar, pero pusimos en marcha el artículo 155 aunque parecía que estaba de adorno en la Constitución. Cesar un gobierno que había sido elegido democráticamente, asumir la gestión de la Generalitat y disolver el Parlament fueron decisiones difíciles y sólo se tomaron cuando se produjeron cosas inaceptables. Ahora, los secesionistas ya saben que un Gobierno puede activar ese artículo", ha dicho.

En el libro, Rajoy también cuenta que tras los referéndum sobre la independencia de Escocia y el Brexit, Cameron le dijo que no haría otro referéndum más. "No me mintió, porque tuvo que abandonar la política", ha dicho. El expresidente rechaza, por tanto, la idea de convocar referéndums. "¿Cómo se puede decidir que el Reino Unido se va por el 51% de los votos?. Toda la sociedad está dividida por esta cuestión. Esto lo tiene que tratar el gobernante y no trasladarle el problema a la ciudadanía", ha dicho.

El expresidente del Gobierno ha señalado que decidió escribir el libro "Una España mejor" por tres motivos: "Para contar mi versión sobre algunas de las decisiones que tuve que tomar como presidente, dejar un legado que le pueda servir a los que vengan después y porque si no lo escribo yo, lo escribirán otros e igual no me tratan con tanto cariño como me trato yo", ha dicho con ironía. Rajoy asegura que se siente orgulloso de haber dejado a España "en una situación mejor" de como la recibió.. "Pusimos fin a la crisis económica. Fue muy duro, pero haciendo balance yo estoy satisfecho de lo que hice", ha señalado.

Rajoy se ha centrado, sobre todo, en las presiones que recibió para aceptar el rescate a España en los momentos más duros de la crisis. "Las grandes empresas, que no podían financiarse porque la marca España era mala, me dijeron que pidiera el rescate. La única persona que me dijo que no lo hiciera fue Angela Merkel", ha dicho. Para el expresidente fue una enorme satisfacción sortear el rescate pese a que las pasó "canutas".

Sobre la abdicación del Rey, el expresidente ha desvelado que fue un asunto que se habló durante 2012 y 2013, pero fue en 2014 cuando formalmente el Rey se lo dijo. "Él decía que llevaba muchos años. Probablemente estaba cansado o vio que en otros países algunos Monarcas habían abdicado. Yo le vi cada vez más seguro y firme de que iba a tomar esta decisión. Lo que tengo que decir es que la democracia española le debe casi todo al Rey Juan Carlos". Además, ha recordado que Rubalcaba "se portó como un señor"en este asunto.

Por último, Rajoy ha explicado que no dimitió antes de la moción de censura porque "hubiera quedado manchado ante la historia por un caso de corrupción. "Pese a que la sentencia que se usó para poner en marcha la moción del censura no me afectaba a mí ni a nadie del gobierno", ha dicho.