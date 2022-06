Rafa Nadal desvela la fecha en la que arrojará luz sobre su futuro: "Entenderéis un poco todo"

"Traigo varias preguntas pensada y hoy solo se me ocurre hacerte una", le ha confesado Ángel Ruiz a Rafa Nadal instantes después de haber terminado su heroico partido contra Djokovic. La nueva gesta que ha firmado el tenista mallorquín en la arcilla de Roland Garros queda ya para la historia de uno de los torneos de mayor prestigio del circuito, además de para la suya persona, puesto que él mismo pareció anunciar su adiós al torneo parisino que tanto le ha dado: "¿Cómo es posible que hace menos de un mes cojeases para subir dos escaleras y hoy has hecho lo que has hecho?", una pregunta a la que Rafa Nadal ha respondido señalando una fecha.

Rafa Nadal pone fecha a sus explicaciones

Terminó el partido y los micrófonos de COPE estaban rápidamente dispuestos para recoger un anuncio del mismo Rafael Nadal que ha sorprendido: "Hablaremos después del torneo y entenderéis un poco todo", ha asegurado en respuesta a la pregunta de COPE, señalando la fecha (final del Roland Garros), en la que se puede aclarar su futuro y el estado en el que se encuentra realmente la lesión con la que asegura vivir y competir al máximo nivel.

"No sé lo que pueda pasar después de aquí, pero creo que, y lo dije después de Roma, creo que aquí voy a poder competir y es lo que estoy haciendo. Y después de aquí, pues veremos cómo queda esto de aquí abajo", ha indicado asumiendo que al terminar este torneo de París en el que ya ha eliminado al número uno del mundo, puede ser un punto de inflexión en el tramo final de su carrera al más alto nivel.





El elogio de Carlos Herrera a la última gesta de Rafa Nadal

Carlos Herrera ha querido destacar este momento en su monólogo de las 8.00 de este miércoles: "Ayer fue un día histórico en Roland Garros, pero no todo lo histórico que podía ser tal y como había anunciado Rafa Nadal. Si perdía con Djokovic a lo mejor era su último partido en ese campeonato, pues no fue lo suficientemente histórico porque pasó lo de siempre o lo de casi siempre, que es que Rafa Nadal gana", ha destacado el comunicador y presentador de 'Herrera en COPE'.

Herrera ha querido destacar cómo ha sido la gesta del tenista de Mallorca que lleva por el mundo el nombre de nuestro país desde hace ya muchos años: "Gana en su pista mágica y se mete en semifinales, ante Djokovic el número uno del mundo. Bueno, ha vuelto a sacar el competidor que lleva dentro, al caníbal de la tierra batida y pasada la una de la mañana le dio cuenta a Djokovic en cuatro sets".

En el lado negativo, la derrota de Carlos Alcaraz quien, aun así, tiene un futuro de lo más prometedor: "Perdió Alcaraz con Zverev, con quien el viernes se enfrenta Nadal, pero ganó Nadal a Djokovic. Fue una alegría más que nos da, no ya solo a los españoles, hombre, a los seguidores de Djokovic no desde luego, pero sí a los muchísimos seguidores aficionados al tenis que hay en el mundo y que tienen en Rafa Nadal el inequívoco número uno", ha comentado Carlos Herrera en COPE.

