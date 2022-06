Así narró Ángel García el último punto de Nadal ante Djokovic en Roland Garros en 'El Partidazo de COPE'

El tenista español Rafael Nadal brilló en la medianoche parisina al clasificarse para las semifinales de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, ante el número uno del mundo, Novak Djokovic, al que doblegó en un partido épico que superó las cuatro horas de duración (6-2, 4-6, 6-2 y 7-6(4)).

Todo estaba en contra para el tenista balear, pero fue en la dificultad donde encontró su fortaleza. Nadal levantó dos bolas de set en el cuarto asalto, encadenó tres juegos consecutivos, desesperó a Djokovic y terminó sellando su enésima obra maestra en su torneo fetiche. Una victoria que sabe especial por el oponente.

Nadal: "Ha sido una noche mágica a un nivel que no esperaba" El tenista español habló tras derrotar a Djokovic 6-2, 6-4, 2-6 y 6-7 y pasar a las semifinales de Roland Garros en un gran partido. 01 jun 2022 - 01:24

El partido estuvo muy cerca de la final en Australia del año 2012, lleno de puntos mágicos, de golpes imposibles y de un público entregado en la sesión nocturna de la Philippe Chatrier. Poco le importó al manacorí no jugar en su horario preferido, ni estar en su mejor momento de forma. Nada importa cuando Nadal juega en Roland Garros.

Un esfuerzo sobrehumano sumado a la fe del tenista español, cuyo número cinco actual como cabeza de serie en París no corresponde con la historia de su currículo en la arena francesa. Su próxima cita será este viernes ante el alemán Alexander Zverev en busca de la final y de su decimocuarta Copa de los Mosqueteros.

'El Partidazo' de COPE narra la victoria de Nadal frente a Djokovic en Roland Garros

'El Partidazo' de COPE ha narrado en directo el final del partido de cuartos de final con Ángel García desde París. La tensión se palpaba en el ambiente en una noche muy especial para el tenis español. El último punto, en el que ha servido Rafa Nadal, ha sido especialmente largo y el manacorí ha logrado la victoria gracias a un revés paralelo.

Ángel García no ha podido contener la emoción, que se ha trasladado al estudio de 'El Partidazo', donde se encontraba Juanma Castaño y el equipo de comentaristas del programa. "Esto es París, esto es Roland Garros y aquí solo hay un rey que no cede su corona, que no se retira, que se llama Don Rafael Nadal Parera", decía García, visiblemente emocionado, a la par que contento, para celebrar la victoria de Nadal.