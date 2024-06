¿Qué supone que el TC avale la reforma que permite a las menores abortar sin permiso?

El Tribunal Constitucional ha avalado este martes la reforma legal aprobada en 2023 que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de los padres.

El Pleno del Alto Tribunal ha aprobado el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada de la progresista Laura Díez, quien defiende que la norma es constitucional.

Benigno Blanco es abogado y exdirector del Foro Español de la Familia. Con él, reflexionamos sobre esta reforma en 'Herrera en COPE'. Al comienzo de su intervención, ha indicado que no le ha sorprendido porque "el TC ya manifestó dos cosas: la primera es, que para el TC, el no nacido no existe. Llegaron a decir que es una parte sin más del cuerpo de la madre. Y, por lo tanto, cuando anulas una de las dos partes en conflicto y solamente queda la mujer, hay libertad absoluta para abortar".





Además, recuerda que "el que se suprima el periodo de reflexión de 3 días como mínimo. También avala las restricciones de la objeción de conciencia del personal sanitario. En aquella sentencia, el TC ya decía que el tribunal está en condiciones de cambiar la letra de la ley. Es un TC profundamente ideologizado en materia del aborto".

??¿Qué pasa después de que el Constitucional avale la reforma que permite a las menores de 16 y 17 abortar sin permiso de los padres?



Esto es una amenaza de fondo para la democracia, más allá del tema del aborto y en palabras de Benigno Blanco en 'Herrera en COPE'. También ha asegurado que "algún día habrá una cultura mayoritaria de apoyo a la embarazada y a la vida"

"Han dicho que a partir de ahora será constitucional lo que ellos digan y punto"

El letrado, por otra parte, dice que "en el caso del aborto, conviene recordar que en su primera sentencia en el 1985 decía que la Constitución sí protegía al no nacido. Y ahora, el tribunal ha dicho que esta jurisprudencia se la salta a la torera y la cambia. Está modificando la Constitución y la propia doctrina del TC".

Blanco prosigue su discurso indicando que "han dicho que a partir de ahora será constitucional lo que ellos digan y punto. Y eso es lo que están haciendo en materia del aborto".

El exdirector del Foro Español de la Familia, por último, denuncia que "la aprobación de la ley del aborto genera una verdadera estructura de violencia de género contra la mujer. En la sociedad civil, están surgiendo entidades que acompañan a la mujer para no dejarla sola ante el embarazo y sus problemas".