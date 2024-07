¿Qué es el ruido interior y cómo perjudica a nuestra salud mental?

En nuestro interior, podemos tener una especie de ruido que genera un eco cada vez más molesto y hace que no conectemos con las emociones y no nos escuchemos. Muchas veces nadie tiene la culpa de ese ruido interior e incurrimos en el error de buscar culpables externos.

El estrés, los problemas del trabajo, la familia, los amigos y las dificultades económicas son cuestiones que pueden causar esa inquietud en el interior de uno mismo. A veces, a pesar de poner todas las energías y empeño en rendir al máximo, no logramos llegar a todo.

En 'Herrera en COPE', para analizar esta cuestión, hablamos con Belén Colomina, psicóloga especializada en meditación, que ha escrito un libro llamado "El poder sanador del silencio".

Esta obra reflexiona sobre el ruido mental y las nubes negras. "Mente parlante" son las interferencias con las cuales los seres humanos convivimos. Debemos acabar con los monstruos internos. "Todo ese ruido interior está generado por millones de voces, críticas y narrativas que nosotros mismos nos contamos. Tenemos el poder para discernir que pensamientos o qué voces son las importantes y efectivas para el momento presente", comenta Colomina.

"Regresar a las sensaciones, a nuestra vida, a todo aquello que nos rodea y no tanto con todo aquello que nos contamos e interpretamos", subraya.

"Cada uno de los eventos negativos que nos contamos no van a suceder. Están absolutamente teñidos de la voz que nos paraliza en exigencias. Hay que aprender a vivir una vida más armónica", cree la psicóloga. "Es superimportante, una escucha activa y atenta, sin prejuicios. No juzgar a aquel que está hablando porque tenga una interpretación negativa. No alimentar la mente crítica", concluye.

Teresa Álvarez, también es psicóloga orientadora, y habla acerca de este ruido que todos podemos tener dentro de nosotros mismos.

"El ruido interior puede ser influenciado por una variedad de elementos externos: primero está el entorno físico. Vivir o trabajar en un lugar ruidoso o estresante puede aumentar ese ruido constante en nuestra mente. También está la tecnología: la sobreexposición a dispositivos electrónicos y redes sociales nos inunda de información y distracciones saturando nuestra mente.

Nuestras relaciones interpersonales también juegan un papel importante. Conflictos, tensiones y las expectativas sociales pueden contribuir significativamente al ruido mental. Las demandas laborales, los plazos ajustados y un entorno de trabajo estresante puede elevar nuestros niveles de ansiedad", comenta la especialista.

El poder del pensamiento

A su vez, "eventos traumáticos o cambios significativos en nuestras vidas pueden desencadenar pensamientos intrusivos", incide Álvarez. La falta de ejercicio, una dieta inadecuada unido con un estilo de vida no saludable y el abuso de sustancias puede tener consecuencias para nuestro bienestar mental. Muchos hacemos las cosas mal en algunas ocasiones, es difícil no tener ese ruido mental interior. Otra cosa es tenerlo y seguir con el porqué queremos.

"A veces acabamos con los pensamientos negativos en un bucle. Imaginémonos una situación: Te levantas por la mañana, te vistes y de repente se te cae el café nada más vestirte. No encuentras sitio para aparcar con el coche o empieza a caer una tormenta cuando llevas calzado de verano. Acabamos generando pensamientos como "hoy me irá todo mal, me pasa todo a mi o qué será lo siguiente que me pase", comenta Cristina Barro.

Al día, tenemos una media de 60.000 pensamientos. El 95% de ellos son involuntarios y el 80% negativos, según informa la doctora Carmen Ochoa, experta en gestión emocional. La tecnología, en muchas ocasiones, no nos ayuda a parar. Cogemos el teléfono como vía de escape. Al final, el móvil genera mucha más ansiedad, estrés y no sirve para quitarnos la paz.

A algunas personas lo que les causa el ruido interior es "la incertidumbre de no saber que es lo que va a pasar, los pensamientos intrusivos, exámenes en la universidad, las prisas del día a día y la rutina del día..." La rumiación puede generar sudoración y aceleración del ritmo cardiaco. Esta temporada estuvo en 'Herrera en COPE´ Mario Alonso Puig, especialista en cirugía general y del aparato digestivo.

Mario es conocido por sus conferencias motivacionales y ha dedicado gran parte de su trayectoria a investigar como desplegar el potencial humano. "Tenemos en nuestra mente una jaula de grillos que no para de ponernos la cabeza como un bombo", comenta acerca de esta cuestión. "Necesitamos desesperadamente la compañía de los demás", incide.