¿Qué opina Rajoy sobre el auge de Vox?

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado en COPE su posición sobre Vox, la formación de Santiago Abascal, y su rápido crecimiento desde su salida de la presidencia del Gobierno. Durante la entrevista a Mariano Rajoy en 'Herrera en COPE', el tertuliano Carmelo Encinas ha preguntado al expresidente su opinión sobre Vox.

"Bueno, desde que usted se fue han pasado muchas cosas en la política española, se ha desplomado Ciudadanos y se ha disparado Vox. ¿Cuál sería su receta para frenar la galopada de Vox?", preguntaba Encinas, "¿Diferenciarse o asumir sus tesis?".

"Eso no está en el libro", dice Rajoy, "porque Vox, cuando yo estaba tenía cero, con lo cual no me preocupaba, francamente". Después, el expresidente reflexiona y se pone serio: "Lo que no puede hacer uno es pretender ser lo que es otro, porque con el original se suele quedar la gente. Frente al populismo y la demagogia, moderación, sensatez, sentido común y decir la verdad. Aquí, y en todas partes. Yo desde luego no soy como Vox, qué quiere que le diga".

"¿Mejor diferenciarse?", insiste Encinas. "Absolutamente. Sobre todo cuando eres diferente", sentencia Rajoy.

Así pues, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apuesta por marcar diferencias entre el Partido Popular y Vox, para combatir lo que él mismo ha calificado como "populismo y demagogia".

Rajoy ha publicado este martes "Una España mejor", un libro personal sobre su etapa al frente del Ejecutivo, y ha explicado algunos de los detalles que desvela en esta obra. Por ejemplo, que Artur Mas le dijo durante una de sus reuniones que de ningún modo podía permitir la celebración de un referédum en Cataluña. Algunos de sus encuentros fueron en su casa y de forma secreta por petición expresa de Mas. "Yo le pregunté que si de verdad creía que le iba a autorizar un referéndum y él me contestó: 'Por supuesto que no. Además, no puedes'".