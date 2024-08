Lo que debes hacer cada noche para conciliar el sueño sin necesidad de pastillas, entre lo mejor del año

En 'Herrera en COPE' repasamos cada verano los mejores momentos vividos durante la temporada. Y la realidad es que muchos de estos momentos vienen de la mano de nuestros 'fósforos'. En esta ocasión quisimos conocer cómo se concentran. Daniel fue el primer oyente que respondió a esta cuestión. Aseguró que, en su caso, no puede concentrarse con música. "Si me pongo música para intentar estudiar, solamente me focalizo en escucharla. Me fijo en el ritmo, analizo y es imposible. Entonces, me tengo que ir a una biblioteca y absoluto silencio".

Lidia, por otra parte, explicó que estaba viajando y que paró para poder indicarnos el modo en el que se concentra. Quiso compartir algo muy curioso. "Yo me concentro con una técnica de sanación y autocuración que ayuda a sanar energías y a concentrarse. Los dedos de la mano se utilizan como cables en distintos puntos del cuerpo. Solamente sujetando el dedo corazón con vuestra mano, de una forma delicada, hay que cerrar los ojos y conectar con la respiración", aseguró.





Hay que coger aire y tenemos que pensar "que esa energía que sube por la parte trasera del cuerpo, baja de la cabeza a los pies que nos libera los pensamientos que nos impiden concentrados". Esta 'fósfora' contó que con esta técnica, y de forma radical, dejó de tomar pastillas para dormir.

También conocimos el caso de Jesús. Un oyente que es inventor desde los 11 años. Y tiene 74. Trabaja de noche. Llega a acostarse a las dos de la mañana y, para trabajar adecuadamente, se pone música clásica. Escucha aquí la sección completa. ¡No te lo pierdas!

Audio





"Los silencios me distraían mucho"

Inmediatamente después, intervino Paco. Quiso darnos la enhorabuena por el programa. Él es comercial. Y es curioso porque empezó a estudiar la EGB y el bachillerato con la televisión puesta. Una 'manía' que llegó con la carrera. Así, paradójicamente, se concentraba. Pero no lo conseguía con la radio musical, por ejemplo.

Manuel es escritor. En junio del año pasado había terminado una carrera y ya eran tres. Ni más ni menos. Dejó el colegio con 13 años, a los 33 acabó el bachiller y a los 34 empezó la universidad. Es el ejemplo perfecto de que nunca es tarde si la dicha es buena.

"Me hice sensato, le cogí 'gustillo' a lo de la universidad. Estudiaba por la noche. Mi problema era que los silencios me distraían mucho. Entonces, para concentrarme, me ponía los cascos a todo volumen", concluyó en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Un experto en sueño explica la técnica infalible para dormir mejor: "Cosas lógicas"

Hace un tiempo, un experto en sueño aportó otra técnica infalible para descansar. El doctor Carlos Egea explicó en ‘Herrera en COPE’ los trucos para descansar mejor. Puedes volver a verlo aquí.

Vídeo





¿Cuántas horas de sueño hacen falta para que al día siguiente “tengamos una actividad a tope”? Carlos Egea indicó que depende de la edad, pero que lo recomendable está entre 7 y 9 horas “para descongestionar todas las sustancias que se van acumulando en nuestro cerebro”. “No es solamente descansar, tumbarse y ya está, si no quieres regeneras todo el cuerpo. Son 8 horas toda la vida” subrayaba.

Las consecuencias de dormir poco son claras. “Quien no duerme el número de horas necesarias para su franja de edad tiene más riesgo o tienen menor esperanza de vida que los ha hecho”. Por último, aseguraba que esto es algo que va asociado a la aparición de problemas cardiovasculares.