Putin, sin rival en las elecciones rusas: "La oposición oficial son partidos creados por el Kremlin"

Han comenzado las elecciones presidenciales en Rusia. Este viernes, millones de ciudadanos rusos han comenzado a depositar sus votos en las urnas. Unas elecciones, las octavas de su historia, para muchos desoladoras, ya que nunca antes Putin había tenido tan pocos contrincantes. De hecho, los tres supuestos candidatos, apoyan al Kremlin. Una premisa que la experta en Relaciones Internacionales e Investigadora principal del Real Instituto Elcano, Mira Milosevich, ha explicado este viernes en 'Herrera en COPE', donde ha presentado su libro 'El imperio zombi: Rusia y el orden mundial'.





Ha apuntado que en Rusia existe la oposición oficial, la oposición no oficial y la oposición en el exilio. "La oposición oficial son partidos creados por el Kremlin para tener el simulacro del sistema multipartidista". De hecho, los tres candidatos que se enfrentan oficialmente al presidente ruso, han asegurado abiertamente que no pretenden ganar los comicios.

"La oposición no oficial no ha conseguido registrarse como tal por una serie de criterios impuestos desde 2001, y el único candidato que está en contra de la guerra en Ucrania, Boris Nadezhdin, ha sido apartado con la excusa de que no ha tenido suficientes firmas auténticas para su candidatura", ha explicado. En último lugar, existe la oposición en el exilio, cuyo líder es un exoligarca y exprisionero de Vladímir Putin, Mijail Jodorkovsky. "Vive fuera e intenta articular y coordinar una respuesta de la oposición en Rusia, pero desde el exilio", ha señalado Milosevich.

Otra de esas figuras que no le tenían miedo al Kremlin y se opusieron abiertamente a Putin fue Alexéi Navalni, quien murió en la cárcel el pasado 16 de febrero. Una figura "más popular en Occidente que en Rusia". La experta en Relaciones Internacionales ha explicado que tras ser envenenado, "el 43% de los rusos dijo que no sabía quién era".

"Navalni es mitificado en Occidente y en Rusia el trato que ha recibido le puede convertir en un mártir y un símbolo de resistencia al putinismo. Si Navalni estuviera vivo, no sé si habría podido ganar las elecciones", ha agregado Milosevich.

Las sanciones, el futuro en la guerra y los resultados de las elecciones en EE.UU.

Milosevich ha explicado a Carlos Herrera que las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia por la invasión a Ucrania son más "un símbolo de la unidad frente a Rusia", pero la realidad es que no han producido "el resultado esperado, que era el colapso económico total, que obligaría a Rusia a sentarse y negociar un final de la guerra".

De hecho, según el Fondo Monetario Internacional se espera que el crecimiento ruso aumente un 3%. "No quiere decir que a largo plazo las sanciones tengan un efecto, pero Rusia desde 2014 ha estado bajo el régimen de sanciones y ha aprendido cómo evitarlas. En este proceso de evitarlas, les están ayudando terceros países", ha apuntado, haciendo así referencia a todos aquellos del "espacio post-soviético", además de otros como pueden ser India o China.

Con respecto a los resultados de las elecciones estadounidenses, Milosevich ha recordado que Putin prefiere que gane Biden "porque es mas previsible que Trump". En cualquier caso, considera que Europa "debe ir preparándose a largo plazo apara ayudar a ucrania y ser un actor estratégico y defender, disuadir y contener a Rusia".