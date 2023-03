“No te puedo dejar caer": el generoso gesto de un hombre que salvó la vida de su concuñado al donarle un riñón

A Javier y a Ricardo les unen varios vínculos vitales y también físicos. Por ejemplo, comparten, bueno cada uno tiene la suya, una cicatriz de 57 puntos que les cruza del abdomen a la espalda. Un señor costurón. “El tatuaje” como lo llama Ricardo.

Las cicatrices, ya sabes, están ahí para recordarnos las batallas que hemos ganado y, sobre todo, que seguimos en la pelea. A Ricardo su cicatriz le recuerda lo valiente que fue. A Javier, la generosidad extrema de Ricardo, su concuñado, que el día de su 50 cumpleaños le hizo el regalo de su vida: le regaló un riñón.

El día que Javier Camacho sopló las 50 velas de su pastel de cumpleaños, la enfermedad renal que padece desde hace más de dos décadas, ya le tenía entre la espalda y la pared. Su dolencia estaba ya tan avanzada que en cualquier momento entraría en diálisis, así que los médicos empezaron a sondear las posibilidades de un trasplantarle.

Y allí, frente a las velas aún humeantes, los tirones de oreja y el cumpleaños feliz de la familia, su cuñado, Ricardo León López, le soltó la sorpresa de su vida:“no te puedo dejar caer, aquí estoy para lo que te haga falta”. Y lo que le hacía falta a Javier era un riñón compatible.

La hermana de Javier se ofreció a donarle el suyo, pero al hacerle las pruebas de compatibilidad, le detectaron un cáncer de colon, del que por fortuna se curó, pero ya no podía donarle su riñón. Su mujer tampoco resultó se apta para la donación, así que la opción de un familiar directo se agotaron.

Pero aún quedaba una bala por gastar, la de Ricardo León López, con 58 años, el marido de la hermana de su mujer. Se conocían, se llevaban bien, pero a penas tenían relación y se veían de forma ocasional. Javier vive en Jaén y Ricardo en Granada. Así que cuando llegó el ofrecimiento generoso de Ricardo, Javier se volvió a agarrar con todas sus fuerzas a la esperanza.

Ricardo le ha donado el riñón a su concuñado, pero no directamente, ya que no eran compatibles. Se activó entonces el mecanismo de donación cruzada: una persona le da su órgano a la pareja de otra, y viceversa.

Hicieron falta hasta tres parejas, de tres comunidades autónomas distintas, pero el trasplante se realizó en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, el 20 de septiembre de 2022, tres años y medio después de que Ricardo se ofreciese a Javier para lo que hiciera falta. De la operación hace ahora seis meses y ambos se encuentran perfectamente.

Javier Camacho, el receptor de este riñón cuenta en 'Herrera en COPE' que se "encuentra fenomenal, como hacía tiempo que no me encontraba". "Con la mala fama que tienen los cuñados, el mío no la tiene. Es un fenómeno", añade.

El concuñado y donante del riñón que ha salvado la vida a Javier Camacho, Ricardo León López, explica que se encuentra "muy bien. Haciendo vida normal y contento del acto que hemos realizado". Ricardo pensó en darle uno de sus riñones a Javier cuando se enteró de todo, "se estaban haciendo las pruebas tanto su mujer como su hermana. Al principio no presté mucha atención, pero al enterarme de cómo había salido todo, lo estuve hablando con mi mujer" y tomó la decisión desde el momento en se sentó a hablar con la doctora, según añade el propio Ricardo.

Como hemos mencionado antes, al no ser compatible el riñón de Ricardo con el organismo de Javier, se activó el protocolo de donación cruzada. "Ahí entra el funcionamiento que tenemos en este país con la Organización Nacional de Trasplantes. El equipo metió los datos y había que esperar a que unas parejas compatibles. Afortunadamente, nos llamaron diciendo que había unas parejas compatibles en otras Comunidades Autónomas y empezaron los trámites", explica Javier Camacho.