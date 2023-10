"¿Lo puedo contar?": Los detalles de la última foto de Carlos Herrera en su despacho que dará que hablar

Cada mañana, Carlos Herrera se asoma unos minutos a 'Poniendo las Calles' para poner el toque musical a la mañana. Este martes, antes de dar comienzo a 'Herrera en COPE', el Pulpo ha sacado a la luz la última foto que ha recibido del comunicador por WhatsApp. El director y presentador de 'Poniendo las calles' ha explicado cómo es la foto en cuestión sin escatimar en detalles. Descúbrelo en el siguiente audio.

Audio





"¿Lo puedo contar?", comenzaba preguntado el Pulpo, antes de narrar cómo tuvieron lugar los hechos: "Ayer a las cuatro y cuarto de la tarde me mandas una foto en tu despacho, en tu casa de Sevilla, donde veo el amplificador negro en el suelo. Estás con la mano en el mástil de la guitarra de color blanco, muy bonita".

La confesión de Carlos Herrera al Pulpo

Carlos Herrera escuchaba atentamente y corroboraba la información, al tiempo que aseguraba estar "preparando" su "primer álbum", una afirmación que dejaba al Pulpo sin palabras. "Estoy redondeando algunas canciones con la colaboración de algunos amigos", añadía el comunicador.

Tras escuchar esta confesión, el presentador de 'Poniendo las calles' se interesaba por el proyecto en cuestión y preguntaba cuándo estará listo, a lo que Herrera apuntaba que tardará "un poquito". Además, en la foto se podía ver otro detalle que no se le ha escapado al Pulpo. "En la mesa del despacho tienes cinco púas", contaba a los oyentes.

Para concluir, el presentador de 'Poniendo las calles' lanzaba un piropo a su colega y amigo. "Desde que te has puesto las pilas con la guitarra eres otro, es increíble", le confesaba.

Julio Iglesias, protagonista musical del día

Después de esta conversación, el Pulpo ha querido poner la nota musical de la mano de Julio Iglesias. El presentador ha confesado que lleva "un tiempo" haciendo un recopilatorio de grandes éxitos de Julio Iglesias. Pero no se trata de canciones en solitario, sino de aquellas que ha interpretado "acompañado de grandes artistas".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Precisamente Julio Iglesias ha sido una de las grandes ausencias en la boda de Tamara Falcó. La marquesa de Griñón se refería a él durante su entrevista con Joaquín en Antena 3. "Tampoco estuvo en mi boda, aunque me hubiese encantado. Pero tampoco tenemos tanta relación. Al fin y al cabo él no es mi padre y ya se separó de mi madre. Después de eso, hemos tenido vidas muy distintas. En Navidad o fechas así habla conmigo con mucho cariño, pero no le llamo para contarle qué tal estoy", explicaba Falcó en 'El Novato'.

Una boda en la que, como ha confesado, extrañó especialmente a su padre, Carlos Falcó, fallecido en 2020: "Lo eché mucho en falta. Se lo habría pasado fenomenal. Lo habría disfrutado tanto... pero no creo que la vida se acabe aquí y creo que estuvo presente", ha apuntado.

Otro de los grandes ausentes fue su hermano Enrique Iglesias, al que Tamara ha vuelto a justificar resignada. "Es tímido, es su forma de ser. Es capaz de cantar en estadios llenos de gente, pero luego para sus cosas es de grupos muy pequeños, muy para dentro. Hablamos antes de la boda, y la cosa es que tenía que querer estar ahí también. Me mandó unos mensajes preciosos antes y después, ha tenido gestos muy bonitos conmigo" ha explicado.