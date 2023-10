Carlos Herrera responde al colaborador de Susanna Griso que no supo qué decir del incendio en Murcia

La tragedia ocurrida en hasta tres discotecas de Murcia ha conmovido al país. Con más de una decena de personas fallecidas a causa de un incendio, han sido muchos los medios de comunicación que se han trasladado a la zona para conocer de primera mano lo que está ocurriendo. En este contexto, Juan Soto Ivars, periodista murciano y colaborador del programa de Susanna Griso, Espejo Público, ha hecho una comentada reflexión sobre el papel de los medios en este tipo de tragedias. Carlos Herrera, tras escucharlo, ha querido responder con su punto de vista. Escúchalo aquí:

Audio





La reflexión de Juan Soto Ivars por la cobertura mediática del incendio en Murcia

Se ha convertido en viral, lo cual no deja de convertirlo en una frivolidad más frente a la cruda realidad que supone la pérdida de vidas humanas en algo tan grave como el incendio de las discotecas de Murcia. Soto Ivars, casi sin palabras, casi sin saber qué decir exactamente, ha hecho un alegato en favor de autocontrolar el discurso que lanzan los propios periodistas. Aquí puede verlo al completo:





Soto Ivars defiende, entrecortado, y tras escuchar una entrevista que se ha llevado a cabo en Espejo Público, ha realizado la siguiente reflexión:

"Como no soy experto en incendios o en fuego, prefiero no decir nada. Otra cosa que pasa es que a veces se nos lleva por delante el sensacionalismo. Tenemos que medirnos, agarrarnos. No me siento cómodo con estas entrevistas que hacemos en estos momentos. ¿Cómo va a estar esa madre? ¿Qué le estamos ofreciendo al público?".

"Tenemos que reflexionar los medios sobre estas situaciones. No sé nada de incendios, no sé nada de duelo, de sus fases, pero sí sé algo de periodismo. No hagamos sangre. El dolor es incalculable, pero es intransmisible. No sé qué aportamos entrevistando a esta pobre mujer. Me he sentido muy incómodo y quería decirlo, no sé si está muy mal decirlo".

"Tenemos una responsabilidad los medios en estos casos de cogernos las riendas a nosotros mismos. Soy murciano, conozco el sitio, podría decir gilipolleces sobre estas discotecas en las que he estado, pero prefiero no decir nada. Prefiero callarme y dejar a la gente sufrir esto que les ha pasado. Es terrible. ¿Qué más se puede decir, Susanna?".

Carlos Herrera reflexiona tras escuchar las palabras de Ivars

Tras escuchar las palabras del colaborador de Susanna Griso, Carlos Herrera se ha querido sumar al debate, respondiendo de la siguiente manera: "No sé cómo se hizo esa entrevista ni lo que pasó", ha puntualizado el director de Herrera en COPE. Sí que se ha mostrado favorable a la postura de Soto Ivars en una parte: "Sí entiendo lo que dice cuando, en algunos casos, no sé si ha sido ese, se sobrepasan, efectivamente, en pos del espectáculo determinadas líneas elementales de humanidad".

Este extremo, el que indica Herrera en el audio anterior, que el tertuliano de Espejo Público parecería haber detectado en la entrevista que se habría dado en el programa, pero que el propio Herrera no quería manifestar en este caso concreto al no tener el contexto completo. Sea como fuere, coincide Carlos Herrera con Juan Soto Ivars en que en casos como la tragedia de la discoteca de Murcia, los medios de comunicación deben tener una especial sensibilidad.





Las discotecas incendiadas carecían de licencia

El Ayuntamiento de Murcia ha asegurado este lunes que las discotecas Teatre y Fonda Milagros, incendiadas en la madrugada de este domingo y donde murieron al menos trece personas, carecían de licencia municipal y tenían una orden de cese de actividad desde 2022.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Jiménez, ha confirmado este lunes que las 15 personas que estaban desaparecidas tras el incendio ya han sido localizadas: dos han aparecido con vida y 13 han fallecido en el incendio.

Ha informado, además, de que no existen más cadáveres en la zona siniestrada, que han finalizado los trabajos de rescate y desescombro. Después de 36 horas de trabajo ininterrumpido en la zona los bomberos de la capital murciana se han retirado en la tarde de este lunes.

Según Jiménez, se ha estado toda la noche trabajando en refrescar la zona y apuntalarla, por lo que se espera que la policía judicial y la científica puedan entrar "pronto" para comenzar a investigar las causas del fuego.