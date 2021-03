¿Puede la Policía derribar una puerta para entrar en una casa donde se celebra una fiesta ilegal?

El pasado fin de semana agentes de la Policía derribaron la puerta de una vivienda en Madrid para acceder al interior de la misma, donde estaba teniendo lugar una fiesta ilegal.

Las imágenes han circulado por las redes sociales. En ellas, se ve a una joven que se niega a abrir la puerta y argumenta que la Policía no puede acceder sin autorización judicial y llega a pedir a los agentes su número de identificación.

Pero los agentes acaban utilizando un ariete para derribar la puerta de acceso a la vivienda y poner fin a la fiesta, que se saldó con 9 jóvenes detenidos.

No sé cómo comenzó toda esta situación. Pero aparentemente, es porque están reunidas 4 personas no convivientes. Pero sea como fuese, ésto es surrealista. No pueden, entrar en tu casa sin orden judicial�� pic.twitter.com/5SJenhdL9C — Madibooo (@madibooo) March 26, 2021

Para conocer si la Policía actuó conforme a Derecho, este lunes ha sido entrevistada en 'Herrera en COPE' la abogada penalista Verónica Guerrero, que ha dicho que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental. Por eso, no se puede entrar en el domicilio de ninguna persona sin su consentimiento, sin autorización judicial o si no se está cometiendo un delito flagrante, es decir, si no se está cometiendo un delito en ese mismo momento.

El problema es las personas que estaban celebrando la fiesta ilegal no estaban cometiendo ningún delito, sino que estaban infringiendo una norma administrativa, por lo que serán sancionados económicamente. Entre otras cosas, las normas administrativas se diferencian de los delitos en que no llevan aparejadas penas de prisión.

Tampoco podría alegarse un delito de desobediencia a miembros de la autoridad porque el delito ya se habría consumado con la negativa a abrir la puerta, es decir, no sería flagrante ni proporcional.

Por eso, la letrada ha dicho que los agentes pueden enfrentarse a acciones judiciales porque “la ley ampara a esta chica”.

Además de a la correspondiente sanción pecuniaria por infringir las normas sanitarias, los integrantes de la fiesta podrían estar vulnerando la Ley de Seguridad Ciudadana por subir a Internet el vídeo de los agentes de la autoridad, pues actualmente está prohibido grabar y difundir imágenes de la Policía.