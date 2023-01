Harina de grillos: Panes, galletas o cerveza, qué productos la llevarán tras ser autorizada por Europa

¿Te has comido alguna vez un grillo? Tal y como lo estás leyendo, esa es la pregunta. Aunque no te resulte muy apetitoso, tienes que saber que va a formar parte de nuestra dieta, te guste o no.

El pasado 3 de enero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el visto bueno de la Unión Europea para la comercialización del polvo de grillo desgrasado. Es decir, una especie de harina, llena de proteínas, que desde ahora podrá utilizarse en la fabricación de un montón de productos, como los panes y las galletas e incluso en la cerveza.

Una de las personas que sí ha probado los grillos es Marcos, que los probó en México: "Mi experiencia no fue mala. Al principio fue un poco rara, porque te ponen el grillo en la mano y ves sus patas, sus ojos... y te da un poco de repelús", explica en 'Herrera en COPE'. También dice que comerse uno suena igual que "una corteza" y que su sabor es similar al de "un fruto seco". Y, ¿quién sabe? Puede que en un día futuro estemos viendo un partido de fútbol en la tele y, en vez de palomitas, estemos comiendo grillos fritos. Otra persona que también ha comido grillos es Beatriz, de León, quien se los comió en un bar, acompañada de una cerveza: "He comido grillos chapulines fritos. Los comí en Madrid hace unos años porque un amigo los trajo de un viaje. Y, nos los comimos en un bar, tomando una cerveza", comenta.

Desde 2018 está permitido comercializar en España el grillo completo. Pero, gracias a la autorización de la Unión Europea, estará permitido la comercialización del grillo común congelado, desecado, en polvo y también la comercialización de sus ácidos. Lo que hace que se sume a la lista de bichos permitidos en Europa, como la langosta migratoria, el gusano de harina y el gusano amarillo.

LISTA DE PRODUCTOS

Y, la lista de productos alimenticios que pueden llevar esta harina de grillos (polvo desgrasado de grillos) es muy larga. Algunos de estos productos son: barritas de cereales, salsas, productos transformados a base de patata, pizza, productos a base de pastas, sucedáneos de carne y sopa y también esas tortitas de maíz que tomamos a media mañana, entre otras cosas.

Ácidos de los grillos para elaborar medicamentos

Antes hemos mencionado que también se van a comercializar los ácidos de los grillos. Pero, ¿para qué sirven estos ácidos? Pues resulta que sirven para la elaboración de medicamentos que reducen la inflamación y favorecen la salud de nuestros huesos y articulaciones. Por lo que podemos decir que se va a aprovechar casi todo del grillo, como el cerdo en la cultura española. Sin embargo, esto será en su justa medida, porque según la Unión Europea, el polvo de grillo desgrasado es un alimento seguro siempre y cuando no se consuma más de 1,6 gramos.

Alberto Pérez es propietario de una tienda online de venta de insectos comestibles en España. La idea se le ocurrió en 2018, durante una cena de navidad, porque una amiga llevó unas hormigas para cenar. En cuanto a si se puede comer un grillo que encontremos en la calle, Alberto explica que "no se debe comer. Todos los insectos que, en este momento, se destinan a consumo humano, están criados en granjas específicas para la cría de insectos que son destinados a consumo humano". Por lo que podemos decir que no podemos comernos un grillo si nos lo encontramos en la calle.