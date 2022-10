Psiquiatra, en COPE: “La Ley Trans va en contra de toda la protección que hemos hecho siempre de los menores"

A la espera de que sea aprobada la Ley Transque no solo causa malestar e incomprensión en parte de la sociedad sino que también está provocando una crisis dentro del Gobierno y con Podemos, muchos especialistas alertan de los consecuencias que pueden provocar en los niños cuando se les permite tomar decisiones en la “adolescencia, en la parte más crítica de la vida en la que cualquier pequeña cosa que pase en esa época van a ser grandes impactos en la vida del niño, y unos impactos a veces de no retorno”.

Así de contundente se muestra la psiquiatra y responsable de la Unidad de disforia de género del Hospital Clinico Universitario de Valladolid en ‘Herrera en COPE’ cuando habla de esta Ley que permite tomar “una decisión de un día puntal” de un niño en esa época de la adolescencia en la que, señala, “una de las características que tiene la adolescencia es la impulsividad y el cambio de un día para otro”. Por eso, demuestra González que la Ley Trans “va a ser un desastre para ello y una desprotección”.

Recalca y condena la psiquiatra que esta Ley “va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores”.

Audio









El riesgo de convertirse en una moda





Advierte la especialista que con esta Ley “puede aumentar el número de casos” en los que los menores decidan cambiar de sexo y mucho más peligroso que “haya un efecto moda” porque como explica “los chavales abandonan su reflejo en la familia para ir hacia el reflejo de los amigos”.

En este sentido, destaca González que en esa época de la vida “tú eres como tu grupo social te acepte y cuando te encuentras aislado o tienes un problema y te encuentras amparado porque tiene un disconfort contigo en un grupo de amigos en el que hay trans y te ves reflejado, al final, hay un seguimiento de corriente y eso lo hemos vivido cuando teníamos 13-14 años”. Y lo aclara con un ejemplo muy sencillo “en esos años vestíamos al igual que nuestras amigas, y vemos que los jóvenes visten de la misma manera”.





No hay vuelta atrás

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Señala Ruth como uno de los problemas de esta Ley y su consiguiente cambio de sexo de los jóvenes es que “no hay vuelta atrás para los cambios, se quedan ahí”. Una vez que se ha tomado la decisión de dar ese paso, no existe posibilidad alguna de volver a lo que se era en el caso de que alguien se arrepintiera. Sin olvidarnos “de la hormonación, de la que los endocrinos están totalmente en contra”.

Por eso, incide de nuevo la psiquiatra, “hay que tener en cuenta la psicopatología de la adolescencia” subrayando que “es lo que se le has olvidado”.

Una Ley para ganar votos y populismo





Critica Ruth que el Gobierno haya llevado a cabo esta Ley sin “sin hablar con la gente que trabajamos en las unidades” destacando que como están cerca las elecciones “necesitan rascar votos y llevarse un colectivo porque estoy es muy populista”.

Además, resalta que ese es el hecho principal ya que “no les importan las consecuencias, hago la ley de una manera transversal y lo que venga después que lo solucionen otros. No les importa lo que les pase a los chavales”, asegura la psiquiatra que denuncia que “están tocando la parte más sensible de la población que es la adolescencia” a la que no se le permite votar ni decidir con qué padre quiere vivir en caso de separación pero “sí decidir su cambio de género en el DNI”.