El pronóstico que hizo Carlos Herrera tras la victoria de Alcaraz en el Mutua Madrid Open: "Pasado mañana"

Los meses de verano son una gran ocasión para repasar lo mejor que nos ha dejado la temporada de 'Herrera en COPE'. En esta ocasión echamos la vista atrás al mes de mayo, cuando el tenista Carlos Alcaraz se hizo con la victoria en el Mutua Madrid Open, dejando a muchos sin palabras.

Los aficionados al tenis de nuestro país, veían cómo un chaval de apenas 19 años recién cumplidos se alzaba con la victoria, venciendo a algunos de los tenistas más experimentados del circuito. Y no hablamos de aficionados, puesto que el joven murciano tuvo que eliminar del torneo a Rafa Nadal, Novak Djokovic y a Alexander Zverev en la final. Todo un portento, sobre el que Carlos Herrera ha lazado una particular predicción.

Carlos Herrera, ante la victoria de Carlos Alcaraz

En primer lugar, el presentador de 'Herrera en COPE' hacía su repaso de la actualidad deportiva, que tiene un nombre: Carlos Alcaraz. "Un tío que ha eliminado a Nadal y Djokovic con 19 años, que ha ganado el Master de Madrid. Con un físico espectacular y unas condiciones técnicas magníficas, y está ya, no sé si el sexto del mundo", ha recordado Herrera.

Para el presentador de COPE está claro cuál es el futuro que le espera al joven murciano: "Es el número uno en cuatro días. Empieza a ganar Grandes Slam pasado mañana", ha vaticinado. "No corramos, porque los demás siguen siendo mucho los demás. Nadal sigue siendo mucho Nadal, Djokovic también, pero han sucumbido a este tío", ha analizado Carlos Herrera, que no ha querido perder la ocasión de mandarle un mensaje al mismo Carlos Alcaraz: "Sigue dando alegrías a los tuyos y a los aficionados al tenis, sean de donde sean, y a los españoles y los murcianos en particular que tienen en Alcaraz a un nuevo héroe".

Alcaraz renuncia a Roma para recuperarse del pie

Carlos Alcaraz, ganador del Mutua Madrid Open, no disputó el Masters 1.000 de Roma, en el que estaba inscrito, para recuperarse del pie derecho antes de jugar Roland Garros. Así lo confirmaba el propio jugador en la conferencia de prensa que ofreció en la Caja Mágica tras la final. Alcaraz se torció el tobillo el pasado viernes en el partido de cuartos de final ante Rafael Nadal, en una caída. Lo servicios sanitarios le vendaron el pie y, pese a la lesión, ganó ese encuentro, la semifinal contra el serbio Novak Djokovic y la final ante el alemán Alexander Zverev.

En Roma era el séptimo cabeza de serie. Estaba exento de la primera ronda y en su camino por el cuadro podría haberse cruzado de nuevo con Zverev, en cuartos.

Este momento ya forma parte de lo mejor que nos ha dejado Carlos Herrera durante la temporada. Y recuerda que el 1 de septiembre arranca una nueva de 'Herrera en COPE', en la que el comunicador y su equipo llevarán a los oyentes toda la actualidad y el mejor entretenimiento.