La primera clave del día de Herrera: la situación en los aeropuertos por el colapso en controles de pasaportes

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la situación que se vive en los aeropuertos, así como la sesión del Congreso a la que se enfrenta Sánchez hoy.

En primer lugar, ha recordado el cara a cara entre Feijóo y Sánchez de este martes en el Senado, del cual ha destacado una frase: "Olvídese del efecto Feijóo y acuérdense del efecto inflación". Por otro lado, se ha centrado en la situación que se está viviendo en varios aeropuertos españoles, concretamente con aquellos pasajeros que utilizan aviones en terminales internacionales.

"Hasta 15.000 personas han perdido su vuelo desde el 1 de marzo por las aglomeraciones en los controles de pasaportes. Un asunto que inquieta a los que tienen que utilizar aviones internacionales. Se viven aglomeraciones en los controles de pasaportes, pero el Gobierno lo niega. Hay pasajeros que han perdido vuelos y otras que han pasado dos horas esperando a que los dos policías miren sus pasaportes. Esas personas están que trinan con este Gobierno, que lo primero que hace es negar los problemas", explicaba el comunicador.

Y es que hay dos acusaciones cruzadas, que Interior no pone suficientes policías y las compañías no ponen suficiente personal. "No es normal que una empresa como Iberia salga a decir que el Gobierno no está haciendo su trabajo, y también es inaudito que el ministerio salga a decir que una empresa está propagando noticias falsas. Lo que ocurre es el típico cuello de botella. A las compañías les habrá pillado con el pie cambiado, pero Interior no ha puesto todos los agentes necesarios. Mucho negar que hay déficit de efectivos, pero han reforzado los controles con hasta 500 efectivos más. Nos toman por idiotas. Al embudo de que se haya reactivado el turismo ha ocurrido lo que era de cajón, los británicos han vuelto en masa, pero como pasajeros extracomunitarios", ha analizado Carlos Herrera.

Por otro lado, ha recordado la batalla educativa en la que nos encontramos: "Madrid interpuso un recurso en el Supremo contra el contenido ideológico y también han aprobado un decreto para contrarrestar la Ley Celaá. CCOO recurrió el decreto de Madrid y ahora el TSJ ha levantado las cautelarísimas, de manera que Madrid sigue teniendo vía libre para paliar los efectos de la ley Celaá".

Por último, ha puesto la vista en el Congreso: "Hoy es un día para nota, para a ver que saca Sánchez de la chistera: A ver que haces para no hablar de lo que tenías guardado en tu móvil, que no debías de tener según los protocolos de seguridad. A ver cómo echa balones fuera y que no parezca que te has visto atrapados por marruecos y que mandaste a Bolaños para que diera esa rueda de prensa diciendo que te habían espiado como Gobierno".