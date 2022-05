La primera clave del día de Herrera: Moncloa y sus estrategias para evitar hablar de los verdaderos problemas

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el regreso del Rey Don Juan Carlos a Abu Dabi tras pasar unos días en España y por la campaña que ha articulado Moncloa tras la visita del monarca a su país.

"Se fue. Ayer se reunieron durante muchas horas, no sabemos cuántas, y no sabemos en qué contexto, el anterior jefe del Estado y el actual. Padre e hijo. Rey y Rey. Lo que sabemos de esas horas es más lo que imaginamos que lo que conocemos. Algunos reconstruyen el diálogo en función de la lógica de lo que pudo ser, pero que no sabemos si fue. El comunicado de Zarzuela es un comunicado de formalidades. ¿Cuándo sabremos lo que hablaron? Tendrá que pasar tiempo", ha señalado el director de 'Herrera en COPE' sobre el encuentro entre Don Juan Carlos y Felipe VI.

En cuanto a la posibilidad de un regreso permanente de Don Juan Carlos a España, el comunicador ha señalado que para que se dé es muy probable que haya antes un cambio de Gobierno: "Tendrá que cambiar el Gobierno. Con esta colección de odiadores es muy difícil. Han librado una consigna en la fábrica que es Moncloa. Ayer hablaron Marlaska y la ministra portavoz. El mensaje es que tiene que dar explicaciones, y lo dicen los que no dan explicaciones de nada. Es una maniobra de desgaste, una ofensiva de latiguillos y han puesto en marcha la circular, y han pedido que repitan el mensaje los tertulianos de turno y los políticos".

"La mayoría de los españoles me arriesgo a pensar que no han considerado grave que venga de visita. Son ellos los mismos que han dicho que el perdón es un concepto que hay que aplicar, se lo han dicho a sus socios pro etarras. ¿Cuándo han pedido a sus socios independentistas que pidan perdón por el desasosiego que causaron a la democracia?", ha subrayado el comunicador.

Sobre la campaña de Moncloa, en la que exige que el monarca dé explicaciones, Herrera ha reiterado que se trata de una maniobra para no hablar de lo verdaderamente importante y que afecta a diario a todos los españoles: "Todo son maniobras de despiste, porque la Unión Europea ha dicho que hay un año más para no pedir ajustes fiscales, pero ha vuelto a decir que España tiene una situación muy delicada desde el punto de vista económico. De eso es sobre lo que hay que hablar y tendréis que dar explicaciones".

Por último, el comunicador ha analizado el caso de Macarena Olona en Andalucía, después de que el socialismo intentase evitar que se presentara a las elecciones del próximo 19 de junio: "Ha sido una maniobra patosa o la alimentación de lo que ellos consideran el monstruo. Tal y como lo tomes, esos pasos demuestran el pánico que tienen. Ahora, además, han dado pie para que vayan a por la alcaldesa socialista de Salobreña, a la que han denunciado por prevaricación. En menudo lío le ha podido meter su propio partido".