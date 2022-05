La primera clave del día de Herrera: el cambio de postura del Supremo con los indultos a los independentistas

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el tiroteo que ha dejado más de 20 muertos en Texas y el asesinato de dos hermanas pakistaníes al no querer contraer matrimonio.

En primer lugar, el comunicador ha contado la última hora en torno al tiroteo que ha ocurrido en la tarde de este martes en el estado de Texas, en Estados Unidos: "Un pueblo tranquilo de Texas donde viene 16.000 personas, de los que suelen ser aburridos y donde pasan pocas cosas ha sido el escenario. Un muchacho, de nombre salvador Ramos, cumple 18 años y se compra dos fusiles de asalto. Para eso solo tiene que presentar en una armería y enseñar su carné. Y no se sabe por qué se coloca un chaleco antibalas, coge el arma y dispara a su abuela, que queda malherida".

"Luego coge el coche hasta un colegio de primaria, con niños de 7 a 10 años y en lo que salen los niños porque están contentos porque es su último día antes de las vacaciones de verano. Accede al centro y empieza a disparar. 19 niños muertos y varios adultos. En otros casos había algún vídeo del alumno que denunciaba algo. Aquí no. El suceso ha provocado una tremenda conmoción en EEUU y Biden ha vuelto a mostrarse crítico con la Constitución. Es lo mismo que dijo Obama, todos han dicho lo mismo y luego no se hace nada. La pregunta es, ¿por qué esto pasa en EEUU y no en otros países de nuestro entorno?", ha apuntado Carlos Herrera.

Por otro lado, se ha hecho eco de otra noticia "escalofriante", y es que dos hermanas pakistaníes que vivían en Tarrasa, "fueron engañadas por sus hermanos para que fueran a ver teóricamente a su madre que supuestamente estaba mala. Fueron torturadas y asesinadas por no quererse casar. El medievalismo en estado puro".

Además, en clave política, la noticia del día pasa por el Tribunal Supremo, que "ha cambiado de opinión en un tema crucial", los indultos a los presos del procés. "Cuando se concedió el indulto a los Junqueras y compañía se justificó con un expediente que no nos han querido enseñar. El indulto debe responder a justicia, equidad y utilidad pública. Los de Sánchez tenían utilidad privada, por su estabilidad en el Gobierno, por otro lado, ¿qué equidad ha habido si ni siquiera ha habido arrepentimiento? PP, Vox y Cs han aprovechado un cambio en la sala y han vuelto a presentar el recurso y ahora esa sala dice que lo admite para investigar si esos asaltos fueron correctos o no. Prosperar es otra cosa, pero admitirlo pone a más de uno de los nervios", ha explicado el comunicador.