La primera clave del día de Carlos Herrera: reflexiones sobre el primer debate electoral en Andalucía

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la resaca del primer debate electoral en Andalucía antes de los comicios del próximo 19 de junio y por el primer cara a cara que tendrá lugar este mismo martes en el Senado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

"En Andalucía la temperatura política está alta, porque estamos a las puertas de unas elecciones. Una de las reglas, no escrita, que cualquier candidato sabe que cuando llega una contienda electoral tiene que seguir es que si tiene la perspectiva de ser ganador lo mejor que puede hacer no arriesgar. El debate de este lunes no va a cambiar el transcurso la historia, porque un debate a seis son debates de contenido bastante estéril. La pregunta con más consistencia es saber si va a cambiar algo un debate electoral. Primero hay que preguntarse cuántas personas ven un debate electoral y la segunda saber si la gente se queda con lo que se contó en el debate. La mayoría va a seguir el debate a partir de los análisis", ha explicado Carlos Herrera sobre el debate electoral que se celebró este lunes en Sevilla.

"En este debate, Juanma Moreno evidentemente no quería arriesgar. Después hay que fijarse quién está cerca de quién. Normalmente, el aspirante sale a tirar bocados para saber si te desquicia o gana a alguien que no está muy contento con el que gobierna. Pero Juanma Moreno no se movió de su perfil económico y fiscal. En ese punto, o subes el tono o realmente se lo lleva el otro. Con lo cual, el debate que utilizará un socialista ahora mismo en España es el relacionado con la corrupción del PP, pero es complicado adoptar ese discurso si hablamos del PSOE y hablamos de Andalucía", subraya el director de 'Herrera en COPE'.

"A veces, el candidato del PSOE acusa al PP de no haber dejado gobernar a la lista más votada en 2018, que fue la de Susana Díaz. Espadas también sería incapaz de cumplirlo cuando ahora parece que la lista más votada va a ser la de Juanma Moreno".

Por último, otra de las cuestiones que marcó el debate fue la relacionada con la violencia de género, en la que Teresa Rodríguez, candidata de 'Adelante Andalucía' llegó a referirse a Vox como "el partido de los maltratadores". Esta es la reflexión que ha hecho Carlos Herrera tras escuchar a Rodríguez: "Lo que no dicen de ETA todos estos. Eso no lo dirían de ETA y no se lo dirían a los cómplices de los asesinos de ETA, que son amiguitos suyos y que son los de Bildu y Batasuna. Eso lo dicen de otras formaciones que yo sepa no han matado a nadie".