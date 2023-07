El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': la situación en las oficinas de Correos a nueve días del 23J

Hoy en Pamplona despiden los Sanfermines con el último encierro que, como marca la tradición, tendrá como protagonistas a los toros de la ganadería de Miura. Este viernes es el último día de fiestas en Pamplona, se cierran esta medianoche con el “Pobre de Mí”, y lo van a hacer con una máxima de 39 grados en la capital de Navarra.

Voto por correo

Las novedades del día siguen en torno al voto por correo. Los que, a esta hora, no hayan solicitado las papeletas, ya no van a poder hacerlo porque anoche se acabó el plazo. Había especial interés por conocer la cifra total de electores que se han decantado por este mecanismo. Y no hacía falta ser un lince para intuir que las solicitudes se iban a desbordar.

Si convocas unas elecciones en medio del verano, con millones de españoles de vacaciones, lo esperado es que el voto por correo se multiplique por dos e, incluso, casi por tres. Y así ha sido. De momento, Correos sigue sin ofrecer cifras oficiales y, según los sindicatos, han recurrido a este mecanismo dos millones y medio de electores, de un censo de 35 millones de personas. En las pasadas generales, en las de noviembre de 2019 llegaron por correo algo menos del millón de votos.

¿Cuál es el problema de este año? Que las oficinas de Correos se han colapsado. El procedimiento se abrió el 30 de mayo y en zonas especialmente saturadas como Madrid o Barcelona hay electores que solicitaron el voto durante esos primeros días y todavía no les ha llegado. Y a esta hora, hay todavía más de un millón de votos sin repartir, un millón de electores que esperan y desesperan.

Es una cifra considerable teniendo en cuenta el tiempo que queda. El plazo legal establece que pueden enviar las papeletas hasta el domingo 16 de julio, aunque, aquí, en Herrera en COPE, su director de operaciones ya adelantó que, para que nadie se quede sin el envío, apurarán hasta las vísperas del 20, que es la fecha límite para poder presentar el voto.

Y, claro, aquí la casuística se multiplica. Seguro que conoces a alguien que ha solicitado el voto por correo y no le ha llegado antes de salir de vacaciones. Es verdad que, si tu destino estival está dentro de España, puedes acudir a una oficina de CORREOS a comunicar tu nueva dirección. Pero la ristra de dudas para las que no te van a facilitar la solución es larga. Y si estoy en un pueblo donde no hay oficina, ¿qué pasa?. Si la más cerca está a 30, 40, 50 kilómetros y no tengo medio de transporte, ¿qué?

Y si me he ido al extranjero y no me ha llegado a tiempo, ¿qué ocurre?. Por eso va a ser interesante conocer el número exacto de solicitudes y los que realmente se han podido validar.

Si la diferencia es considerable, será el último servicio a la comunidad que nos deje el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, el amigo de Sánchez al que colocó sin ningún tipo de experiencia en el sector con un sueldo bruto al año de más de 200.000 euros. No se preocupen que si hay muchos más votos pedidos que luego los presentados recurrirán a todo tipo de excusas. Que si los electores se lo han pensado mejor o vete a saber.

No es la primera vez que la Junta Electoral amplía los plazos. Y viendo la situación excepcional a la que nos ha llevado una convocatoria tan extraordinariamente engorrosa para todos, un 23 de julio, todo apunta a que puede lo amplíe uno o dos días más. Es decir, que el 20 de julio, no sea la fecha límite para validar las papeletas.

Esta es la realidad en estos momentos y, al margen de las dudas que te pueden surgir, de los casos concretos, que son muchos y variados, hay varias cuestiones a tener en cuenta.

El voto por correo es un sistema con el que se trata de favorecer la participación en unas elecciones. Si el ciudadano tiene que hacer un sobreesfuerzo, provocas el efecto contrario. Si le entregas las papeletas el 18 o el 19 y tiene que votar el 20, tampoco se lo facilitas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y luego la refriega política. Sánchez se está haciendo el ofendido -esto tampoco nos sorprende, ¿verdad? - porque dice que PP y VOX están poniendo en cuestión el sistema. Pero quien realmente ha dicho que no se han cubierto los refuerzos prometidos han sido los sindicatos. Han sido los amigos de Yolanda Díaz, los de CCOO, los que vienen denunciando que no se ha ampliado la plantilla para hacer frente a esta convocatoria tan extraordinaria y que no se ha realizado el recambio pertinente de los carteros que están de vacaciones.

Te decía que todos tenemos casos cercanos. En ciudades pequeñas, no está habiendo tantos problemas. En las grandes sí. Y las oficinas más saturadas las encontramos en Madrid y Barcelona.

Nuevo barómetro del CIS a diez días de las generales

Y después de la incertidumbre del voto por correo, vamos a por el minuto y resultado de la campaña electoral. A lo largo de la semana te venimos contando cómo han ido evolucionando esas encuestas diarias, esos trackings que ya han recogido los efectos del cara a cara del lunes entre Sánchez y Feijóo. Con matices, todas las consultoras reflejan la subida del candidato del PP y la caída del PSOE.

Y, seguro, que echabas en falta un sondeo, que lo esperabas ansiosamente. Tezanos, ¿estás ahí? Desde que el presidente Sánchez puso al socialista José Félix Tezanos al frente del CIS, ha tratado de influir en todas las campañas a favor del que le nombró. Y estas elecciones no iban a ser menos. Da igual que acumule errores estrepitosos. A nueve días de la votación, se ha esforzado en hacer el penúltimo servicio al jefe. Digo penúltimo porque nos tiene reservado un flash con predicciones electorales que nos endiñará en las vísperas del 23J.

¿Qué dice el sondeo de Tezanos? Lo que no ve ninguna de las otras encuestas. Que el PSOE va a ganar las generales con una ventaja de 1,4 puntos sobre el PP. Dice el sociólogo socialista que los socialistas conseguirían el 31% de los votos y el PP el 29,6%.

El organismo que dirige nunca es especialmente benévolo con VOX, le deja en cuarta posición con el 11,7% de los votos por detrás de Sumar de Yolanda Díaz, con el 15,5%. Dos cuestiones para precisar un poco más. Una. No hacemos traslación en escaños porque el barómetro del CIS no incluye asignación de diputados. Y dos. El trabajo de campo se realizó antes del debate que, si las cosas vienen mal dadas, como acostumbran para Tezanos y sus pronósticos, siempre podrá decir que el cara a cara lo cambió todo.

Esto es lo de siempre. Si no fuera un organismo que pagamos entre todos, no pasaría nada. O nos lo podríamos tomar a broma. Pero cuando los chistes los pagamos tú y yo, no tienen ninguna gracia.

Peajes en las autovías en 2024

Y hay un asunto que, en las últimas horas, se ha colado en la campaña y que le ha estallado sin esperar al presidente Sánchez. La bomba se la ha lanzado uno de los suyos, lo que no deja de tener su aquel. El lunes, en el cara a cara con Feijóo, el líder del PP, reprochó al candidato del PSOE un compromiso de su Gobierno que va a afectar a todos los transportistas y conductores a partir de 2024. Se van a imponer peajes en las autovías. No estamos hablando de autopistas, no. Autovías. Y le enseñó un documento en el que se refrendaba ese compromiso del Ejecutivo español para recibir los fondos europeos tras la pandemia. Sánchez decía que Feijóo estaba mintiendo.

Eso fue el lunes. Sánchez lo negaba y uno de sus hombres, el director de la DGT, Pere Navarro, le ha dejado con las vergüenzas al aire. Pere Navarro no es alguien que pasara por ahí. Es un veterano del Vietnam que ya fue responsable de la Dirección General de Tráfico con Rodríguez Zapatero en una etapa en la que implantó el carné por puntos. Y Pere Navarro dice ahora que sí, que las autovías serán de pago en 2024.

Por una imposición de Bruselas, las autovías serán de pago en 2024. ¿Y ahora qué, presidente, quién miente? Después del revuelo, la DGT tuvo que matizar... mira que no queríamos decir eso, que no tenemos competencias para pronunciarnos al respecto. Pero dicho queda. Con amigos así, a Sánchez no le hacen falta enemigos.