Fernando de Haro visita Correos en el último día para pedir el voto por correo: "Casi el doble que en 2016"

Hoy es el último día para pedir el voto por correo y el codirector del programa 'La Tarde', Fernando de Haro, se ha acercado hasta una oficina de Correos para saber cuáles son las sensaciones antes del 23J.

Al llegar se ha sorprendido del número tan escaso de personas que allí había. De Haro ha confirmado la facilidad de pedir el voto por correo. Ha comentado la gran diferencia de estimación de solicitudes que hay entre la oficina de Correos y el CCOO: "Los sindicatos afirman que se mandaran 2,5 millones de documentaciones para votar y la empresa asegura haber entregado 1.5 millones".

La solicitud de voto se realiza en dos sencillos pasos: El primero consiste en solicitar la documentación, este es sencillo, ya que hoy, al ser el último día, todas las oficinas quedaran abiertas hasta las 22:00. Otra manera de solicitar tu voto es vía online, "desde casa, con la firma digital". El segundo paso se puede hacer hasta el 20 de julio, que es el último día de plazo para votar, y consiste en volver a personarte en Correos y enviar tu papeleta.

Muchos son los preocupados por los retrasos que está habiendo con sus papeletas. El experto Carlos Vidal ha asegurado: "No pueden llegar hasta que las papeletas no estén impresas y las papeletas no se pueden imprimir hasta que las candidaturas no estén proclamadas oficialmente". Ha confirmado que hay muchos partidos que aún no han sido proclamados, por lo que el que no haya recibido aún su papeleta que no se preocupe.

Vidal ha comentado el gran reto que va a tener Correos: "Deben entregar 2,5 millones de votos por correo en una semana, algo heroico"

Regino Martín Barco es responsable del sector postal de CCOO. Ha mostrado su total decepción y enfado ante Correos: "Una empresa tan potente con una capacidad de distribución de 300.000 productos al día no puede andar con el agua al cuello". Ha afirmado que ellos como sindicatos deben, en todo momento, ligar sus manifestaciones al trabajo.

Ha asegurado que ellos ya auguraban esta entrada masiva de solicitudes con la falta de recursos y ha explicado la reacción de los altos cargos: "Los políticos miraron para otro ladoy hoy hay 2 millones y medio de solicitudes, casi el doble que en 2016".

Martín Barco ha declarado que Correos ha procedido de mala manera, ya que podrían haber actuado antes ante tal magnitud de votos. Ha asegurado que los carteros "van con la lengua fuera". Ha advertido que no es la primera vez que ocurre y propone una solución: "Más plantillas, ahora mismo hay 12.000 contratos y eso no da, cuanto más carteros, más rápido llegan y menos sobrecarga para ellos".