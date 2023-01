El primer sonido del día de Herrera: el homenaje a la figura de Constantino de Grecia, hermano de Doña Sofía

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el fallecimiento de Constantino de Grecia, así como la elección del nuevo presidente del Constitucional.

"La noticia que conocíamos hoy era la del fallecimiento de Constantino de Grecia, hermano de la Reina Sofía, cuñado del Rey Juan Carlos, a los 82 años, en Grecia, en su país natal. En el país del que fue rey con 23 años. Y lo fue durante escasos 3 años, por la agitada vida política del país", así comenzaba la mañana Herrera.

A continuación, hacía un breve repaso por la figura de Constantino: "La monarquía tenía un peso en la política griega más activo que lo que otras monarquías han tenido en otros países. Se convocaron elecciones en el 67 y antes de esto los militares dieron un golpe. Constantino quiso negociar, ganar tiempo. Pactó de alguna manera con ellos y al final, a los tres meses, tuvo que salir del país. La gran duda es, ¿salió del país porque pactó o por qué no consiguió pactar?"

"La eterna discusión acerca del final del reinado de Constantino. Referéndum en el 74, monarquía o república le quitaron hasta la nacionalidad y no pudo volver hasta 2013. En el 81 pudo volver para enterrar a la reina Federica, pero en unas condiciones humillantes. Finalmente, podía vivir en Grecia los últimos años de su vida, donde ha fallecido. La Reina Sofía estaba muy unida con su hermano y el Rey Juan Carlos", añadía.

En clave nacional, la actualidad pasa por el Constitucional: "En España, hoy, hay una cita con particular morbo que es la elección del nuevo presidente del TC. O María Luisa Balaguer o Cándido Conde-Pumpido. Balaguer no ha dado su brazo a torcer, sigue pretendiendo ser presidenta y tiene posibilidades porque el bloque de los llamados conservadores no va a apoyar nunca a Pumpido porque es la correa de transmisión con Moncloa".

"Los conservadores a lo mejor votarían a Balaguer, que si obtiene el voto de Segoviano podría ser elegida presidenta. A efectos prácticos no se engañe, ambos son lo mismo. A lo mejor Balaguer es menos correa de transmisión porque no tiene el hilo directo, pero lo puede tener mañana", ha añadido.

Por otro lado, "veremos que sigue pasando con el baile que puede suponer la salida de determinados condenados por procesos de corrupción a cuenta de la reforma de la malversación. Ya se está estudiando qué puede pasar con el caso Acuamed. ¿Qué pasa? Que mañana jueves entra en vigor el nuevo código penal y suscita dudas en el mundo judicial. Acuamed, Púnica, ¿qué criterio aplicamos? El que castiga por igual todo tipo de malversación o hay que ponerse a revisar a la baja el robo por hurto de dinero público".

"Eso está por ejemplo ahora después de la 'Ley del sí es sí' en los casos de condenas que afectan a violadores, abusadores, etc. Vamos ya por 145 rebajas de pena y 21 agresores en la calle. ¿Está dispuesto el gobierno que alguno de esos 21 que está en la calle reincida y las víctimas de ese delito miren directamente a la cara a los político que han elaborado una ley chapucera que no han querido revisar? 145 agresores puestos en fila, agradeciendo a Sánchez haberles rebajado la pena. En cuanto a la malversación, la Fiscalía General está ultimando criterios comunes, pero la Fiscalía Anticorrupción ya avisó hace unas semanas de que la reforma podía beneficiar a todo tipo de corruptos", ha concluido el comunicador.