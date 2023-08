El primer sonido del día en Herrera en COPE: semana decisiva en el nuevo curso político

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el nuevo curso político que da comienzo esta semana.

En primer lugar, el presentador ha recordado que estamos en el puente de agosto, en el que "los precios son casi un 15% más caros y, además, la segunda quincena de agosto se presenta con una ocupación de más del 90% en la costa, y de hasta el 65% en el interior".

Arranca el curso político

En clave política, "el PSOE inicia este nuevo curso teniendo ya la confirmación de que hay 7’7 millones de españoles, dispuestos a votar una idea abstracta, casi platónica, de la izquierda, por más que luego la realidad deje mucho que desear. Y eso es lo que nos ha traído a esta semana decisiva en la que se van a constituir las cortes, con un PSOE y un gobierno en funciones diciendo cosas como esta que ha dicho Calviño".

"Eso de que hay una clara mayoría social que ha pedido lo que esta semana seguramente va a pasar con el reparto de la mesa del Congreso es muy cuestionable. Para empezar hay casi 11 millones de españoles (los que votaron a la derecha constitucional), a los que la izquierda y el nacionalismo parece que quieren ignorar como si fueran el elefante en la habitación.

Y esa mayoría por los pelos que se puede repartir los puestos de la Mesa a su gusto no son un proyecto común. Por no ser no son ni progresistas, porque incluyen a las más rancias derechas nacionalistas del País Vasco y Cataluña. A no ser que se entienda como proyecto común evitar que la mitad del país tenga alguna posibilidad de participar de la alternancia política", ha desgranado.

En este punto se pregunta: "¿Por qué se permite el PSOE hablar así y hacer lo que va a hacer con la Mesa del Congreso, luego la investidura y, si les sale, todo lo que pueda hacer Sánchez en un nuevo mandato? ¿El PP pierde el tiempo tratando de armar un gobierno en minoría y que Feijóo intente presentarse a la investidura?"

"Pues el PP está haciendo lo que tiene que hacer, que es insistir en que, en un país normal, lo suyo sería que ante la posibilidad de que la llave de todo la tenga un notas que está fugado de la justicia porque cometió un golpe sedicioso y se marchó escondido en un maletero que antes de dar ese espectáculo y someter a nuestra democracia a ese bochorno que PP y PSOE llegaran a algún tipo de acuerdo", ha añadido.

La importancia de la mesa del Congreso

En cuanto a las fechas, el jueves es el primer día clave, ya que se constituye la mesa del Congreso, que podría "no ser lo que debe ser: un reflejo de lo votado por los españoles. Es decir, una Mesa que no esté presidida por el PP, aunque los españoles lo hayan puesto como el mascarón de proa en las elecciones y donde estén sobrerrepresentados los partidos separatistas que no han sido capaces ni de sacar grupo parlamentario propio. Con esa mesa, el sanchismo controlaría los tiempos parlamentarios en una legislatura que, de ver la luz, será un encaje de bolillos permanente".

"Pero para eso habrá que saber cómo termina la negociación de cara a la mesa, que la izquierda está llevando con total opacidad. De hecho, Bolaños presumió el otro día de que no se podía dar información a la gente de a pie. Esto antes se pensaba, pero no se decía porque quedaba feo decir que estás repartiendo sillones y dinero detrás de un biombo. Pero después del 23 de julio esta gente ya ni disimula. Y una vez que esté lo de la mesa, el PSOE ha dicho que ya se verá lo de la amnistía y la autodeterminación", ha concluido Barbosa.