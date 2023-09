El primer sonido del día en Herrera en COPE: la semana clave para la investidura de Feijóo o Sánchez

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la semana clave para la investidura de Feijóo o Sánchez.

"Es la semana en la que se va a clarificar qué quieren unos y otros para sacar adelante la investidura y usted dirá, ¿la de Núñez Feijóo?", comienza Carlos Herrera este lunes, "quien más o quien menos, la da por no posible". "En la de Sánchez, que es la que se está trabajando para conseguirlo, el precio ha subido mucho y los que van a dar ese voto ya están advirtiendo de lo que quieren a cambio", recalca el presentador de 'Herrera en COPE': "Lo que con más urgencia conoceremos esta semana seguramente serán los adelantos de lo que reclame Puigdemont".

El comunicador repasa que serán "la amnistía, el referéndum de autodeterminación y luego supongo que alguna cuestión personal que le permita volver como Tarradellas al balcón de la Generalitat para decir": "Ja soc aqui". Por otro lado, Carlos Herrera señala que "la propuesta que el PNV del señor Urkullo presentó en sociedad propone saltarse el camino que, por ejemplo, tomó correctamente Ibarreche en su día y proponer una cosa que se llama Convención Constitucional que haga de esta España una confederación de naciones".

"Concretamente tres, Galicia, País Vasco y Cataluña", señala el presentador de 'Herrera en COPE'. "¿Por qué esas tres? Esas tres mezclaba con un pelotón de apátridas que seríamos teóricamente todos los demás", reflexiona, "es decir, que sea español el que no pueda ser otra cosa, el que no puede hacer gallego, catalán y vasco con desigualdades": "Ciudadanos en una España multinivel, esta es la aportación que ha hecho el Partido Socialista, la España multinivel, esto no es nuevo, esto ya se intentaba en la España del 151 que era la España de 1978".

Carlos Herrera destaca en referencia al PNV que "ahora ha dicho tenemos que pedir los máximos que no se los puedo pedir a Feijóo, pero que sí se los puedo pedir a Pedro Sánchez": "Una independencia práctica, pero una independencia práctica con los españoles pagando". "Que me paguen las pensiones de los vascos y, ante todo, este desmantelamiento porque todo eso no es más que un desmantelamiento". "Como recordaba el editorial hace unos días del Washington Post a las puertas de la formación de un gobierno, pendiente del chantaje de un golpista desequilibrado, fugado y de los que han estado aplaudiendo asesinatos".