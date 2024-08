El primer sonido del día de Herrera en COPE: Salvador Illa con los Mossos y el regreso de Josep Lluis Trapero

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Salvador Illa con los Mossos y el regreso de Josep Lluis Trapero.

"Son las seis, las cinco en Canarias".

"Muy buenos días. Estrenamos aquí Herrera en COPE. Yo soy Antonio Ruiz y te saludo en este 15 de agosto festivo en toda España. Feriado como ninguno, celebrado por todos los rincones, con la Asunción de la Virgen como el motivo único de las fiestas patronales que se reparten por ciudades y por pueblos grandes, medianos y pequeños. En Madrid, por ejemplo, la Virgen de la Paloma, en Sevilla, la Virgen de los Reyes, en Gijón, la Virgen de Begoña, en Elche, con la representación del Misteri de Elche, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO".

"No sé cuántos pueblos estarán estos días de fiesta. 2000. 2500. Con las procesiones, las verbenas, los encierros, los toros, las peñas. ¿Quién tiene pueblo? ¿Esto bien lo sabe, verdad? Y que no también, porque seguro que ha tenido la oportunidad de que alguien alguna vez le invite".

"Hay puntos en los que la DANA está fastidiando las fiestas. Este fenómeno, que antes siempre llamábamos borrascas y más, ha dejado un poco de todo y momentos de mucho peligro. La AEMET lleva días con los avisos. Aquí lo hemos contado con especial atención en el litoral mediterráneo y en Baleares, y aun así hay embarcaciones fundamentalmente de recreo que no dudaron en salir al mar en las islas más afectadas por el temporal y han protagonizado en las últimas horas momentos de mucho riesgo que podían haber acabado peor".

"En Formentera, un velero quedó completamente encallado en Cala Saona. Todos eran de nacionalidad italiana y pudieron ser rescatados en una complicada y arriesgada operación desde la costa. Dos de los tripulantes de ese velero han sufrido heridas graves. A un hombre le han tenido que amputar un dedo y una mujer sufre un traumatismo grave en una pierna".

"También en Formentera, durante muchas horas se estuvo buscando a un pescador por la zona de la Mola. Avisó a su mujer y se puso en marcha un dispositivo con medios aéreos y marítimos. Fueron sus propios compañeros de la cofradía los que. Pasadas las 17:00 de la tarde lo encontraron agarrado a los restos de su embarcación, que ha quedado completamente destrozada por el temporal".

"En Mallorca, en los días de más movimiento en su aeropuerto, la DANA ha provocado casi 50 cancelaciones de vuelos, media docena desviados a otros aeródromos y el resto, casi en su totalidad, han sufrido retrasos, algunos incluso de varias horas. Lo peor de Mallorca se ha vivido esta madrugada y la situación de emergencia con alerta roja es total, hasta el punto de que emergencias ha prohibido las actividades al aire libre. Lo peor, lo peor en el norte y en el nordeste de la isla".

"En la Región de Murcia, en Mazarrón sufrieron un tornado en Puerto Lumbreras en apenas dos horas ha llovido prácticamente lo mismo que en todo el año hidrológico. Además, granizo en la localidad murciana de Sant Mera y a media tarde un tren de cercanías que cubría la línea Murcia Alicante, chocó contra un árbol y provocó la salida de varios ejes del convoy".

"En fin, ya te digo que un poco de todo lo que nos deja esta DANA. Y cuidado que las alertas máximas, La alerta roja se mantiene hoy en Baleares, al menos hasta las 15:00 de la tarde. Todas las ganas tienen un punto de imprevisión, pero los avisos están ahí, aunque haya quien se los salte. También se esperan tormentas fuertes en Cataluña, en zonas del sureste, con especial atención al sur de la Comunidad Valenciana".

"Al margen de la última hora del temporal, que te vamos a seguir actualizando porque las alertas se mantienen. Hasta ahora, una de las imágenes del día es la de Salvador Illa visitando el complejo central de los Mossos d'Esquadra, es su primer acto público como presidente de la Generalitat y no deja de ser un gesto que encierra muchas cuestiones para el análisis".

"Hoy se cumple justo una semana del choteo de Puigdemont a todo el Estado y a la vista de todo el mundo. Se cumple una semana de un show televisado en el que el expresidente catalán anunció que venía. Esta vez sí que cumplió. Participó en un mitin sobre un escenario que estaba preparado con el visto bueno del alcalde de Barcelona".

"Y tal y como vino se esfumó. ¿Por qué Salvador Illa, en su primer acto público, se va a la sede principal de los Mossos d'Esquadra? Primero, porque la política moderna prioriza los gestos a los hechos. El principal interés es controlar el relato, que ahora mismo lo tienen perdido por incompetentes y por asumir órdenes políticas que les han dejado en un muy, muy, muy mal lugar".

"Y no olvidemos que Salvador Illa, junto con otros socialistas que no se esconden aquí, el más vehemente, siempre Óscar Puente. Illa también es de los defensores de no detener a Puigdemont. Por eso se va a la sede de los Mossos a darles apoyo y es de los que argumenta que el Supremo tiene que aplicarle la amnistía sin rechistar y que si no, ya llegará el Constitucional de Pumpido a hacer el trabajito. Total, solo malversó 4 millones de euros y no consta que acabara en su bolsillo, aunque lo pagáramos entre todos".

"Detalle menor con la defensa de este argumento. Igual ayer en privado, no en público, no lo hizo en público. Illa felicitó a los Mossos por no detener a Puigdemont, a los que hicieron el Don Tancredo por cooperadores pasivos y a esos escoltas agentes que ayudaron a entrar y salir a Puigdemont como Pedro por su casa, aunque no estuvieran de servicio por cooperadores activos".

"Luego, Salvador Illa ante los agentes, se marcó un discurso en el que sí dijo que hay que sacar a la política autonómica catalana, a la policía autonómica catalana. De la refriega política pulse acabar teniendo una. Quiero ser claro. Tenemos una buena policía, pero también quiero ser claro. Siempre se pueden hacer las cosas mejor".

"Esos mensajes genéricos plagados de buenas intenciones no hay que aplicarlos, no se tienen que quedar en los discursos, porque los únicos que han utilizado la policía autonómica catalana para sus intereses son los socios de Salvador Illa son los que la han llevado precisamente a la presidencia de la Generalitat de Cataluña".

"Se vio durante el referéndum ilegal del 1 de octubre y todo lo que vino después y se vio hace justo una semana por las calles de Barcelona y en las inmediaciones del Parlamento catalán. Cómo esas indicaciones políticas han dejado en auténtico ridículo al cuerpo de los Mossos d'Esquadra".

"Por cierto, Salvador Illa rescata a Trapero, al que recordarán como uno de los jefes del cuerpo durante el referéndum de 2017. Referéndum ilegal. No le recordarán por esto y le recordarán también porque era quien estaba a las cuerdas de la guitarra en ese festival indepe en el que no faltaba nadie".

"Estaba Trapero, estaba Puigdemont. No sabemos si al cante, a la guitarra, estaba Trapero al cante y quizá a las palmas. También estaba en ese cónclave Pilar Rahola, las cabezas pensantes también del separatismo. Illa rescata ahora a Trapero. Sin él y sin Puigdemont lógicamente el 1 de octubre no habría sido posible".

"Pues este va a ser ahora el jefe político. ¿A ver, President, en qué quedamos? No nos acabas de decir, lo hemos escuchado todos, que no hay que politizar a los mozos de escuadra, que hay que sacar al cuerpo de la policía autonómica catalana de la refriega política. Y rescatamos a Trapero".

"La policía autonómica catalana es la que peor parada sale de todo esto. Interior, en su informe que le pasan al juez Llarena, carga toda la responsabilidad en ellos. Otra cosa es que les compremos la versión que no cuela, porque el prófugo también vino y se fue sin que la Policía y la Guardia Civil dieran con él, aún conociendo de sobra la orden de detención y aún sabiendo que volvía prácticamente cuando volvía y por donde volvía".

"Por cierto, ahora nos lo va a contar, nos lo va a detallar Bruno Casar, Pero el Real Madrid tiene el primer título de la temporada. La Supercopa de Europa ha ganado al Atalanta con debut de Mbappé. Así que ya tenemos el balón rodando. Hoy comienza también la Liga en una temporada que se prevé interminable".