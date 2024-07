El primer sonido del día de Herrera en COPE: el reparto de los menores migrantes no acompañados en España

Sergio Barbosa, y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el reparto de los menores migrantes no acompañados en España.

"Son las seis las cinco en Canarias".

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 10 de julio de 2024, un día en el que lo primero que les tengo que decir es que Carlos Herrera va a ponerse a los mandos a partir de las siete, así que estén atentos porque nos espera una mañana con el jefe al frente de todo esto".

"¿Y si Herrera les pregunta que qué tal conmigo, que si les trató bien y eso? Hombre, hagan el favor de no dejarme mal, porque yo por ustedes les doy hasta la previsión del tiempo. Fíjense. Hoy nos espera un día con temperaturas que seguirán subiendo. De hecho hay alerta amarilla por calor en Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana".

"Y esa alerta será naranja en Castilla-La Mancha y Murcia. Y ojo, la noche porque será tropical en el Mediterráneo y Aragón en Canarias. Por cierto, continúan los fuertes vientos".

"¿Y dicho esto, qué quieren que les diga? Si quieren, hablamos de la sonrisa tonta con la que hemos llegado esta madrugada a la redacción de la gente que andaba esta noche por ahí con ese aire que se gastan los que han estado de celebración de los planes que ya están haciendo algunos de cara al domingo por la noche".

"Si quieren hablamos de de un equipo que no despertaba a priori grandes ilusiones, de unos muchachos que con la tontería están demostrando un desparpajo increíble, de un equipo que no se arruga cuando tiene que tener la pelota, que no se viene abajo cuando les meten un gol. No sé".

"Si quieren hablamos del bolazo de Lamine Yamal cuando parecía que iba a estar muy difícil porque Francia se había adelantado y son un equipo muy rocoso. De cómo ese chaval de 16 años se ha echado la espalda a un equipo que luego ha marcado el segundo y ha sabido aguantar las acometidas francesas".

"Si quieren, hablamos de que España está en la final de la Eurocopa. 2 a 1, con remontada incluida. Adiós Mbappé. Adiós, Dembélé. Adiós, Griezmann. De igual manera que dijimos adiós a Alemania, a Italia, a Croacia, etcétera, etcétera".

"Lo de esta selección es digno de estudio porque cuando menos se esperaba nos ha devuelto la ilusión y las sensaciones de los mejores años del del equipo nacional. Así que ya saben, el domingo a las 21:00 de la noche, España jugará la final de la Eurocopa, o contra Inglaterra o contra Países Bajos. Eso lo sabremos esta noche, pero la alegría y la ilusión esa ya no nos la quita nadie. Así que a ver si hay suerte".

"Bueno, y al margen del fútbol, hoy es un día en el que se seguirá hablando de inmigración, ese problema tan poliédrico, con tantas caras y muchas de ellas contradictorias. Porque efectivamente, la inmigración supone un problema y también una oportunidad, y saca lo peor y lo mejor del ser humano y no querer asumir los problemas que genera, al final puede ser mal negocio".

"Pero querer solucionar con recetas de brocha gorda, no queriendo ver y reconocer que las medidas expeditivos tampoco son la solución, pues esto también acaba siendo mal negocio y entre medias es un asunto que se presta al juego político con el peligro de que los partidos y los diferentes territorios de España se metan en un agrio debate que puede ser o muy constructivo o muy desagradable".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y lo que está claro es que la inmigración está ahí y va a seguir estando ahí, guste o no guste. Yo le recuerdo un dato que nos da la verdadera magnitud de lo que estamos hablando. El año pasado llegaron a Canarias 39.000 inmigrantes. En este 2024 se esperan al menos 70.000. Y de esos inmigrantes muchos son menores no acompañados, con los que por ley no puedes hacer la vista gorda de eso que se hace a veces de una tira para arriba de suelto en la península".

"A ver si con un poco de suerte te vas a Francia y dejas de ser mi problema. Por desgracia, ese es el enfoque que a veces se le da a esto, pero con los menores no se puede. A un menor hay que atenderlo por ley y ahí es donde nos encontramos esos centros terriblemente saturados, con unas condiciones de higiene y de tensión en el día a día, que son descorazonadora".

"Canarias tiene 6.000 menores no acompañados, el 47% de todos los que hay en España y no puede más. Y hay comunidades en la península que también denuncian que tienen sus centros saturados y que aunque quieran ayudar, necesitan más dinero y más medios para poder hacerlo. Así que hoy va a ser muy interesante la conferencia sectorial que se va a celebrar en Tenerife con los consejeros autonómicos de inmigración".

"Entre todos van a ver si es posible alcanzar un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería y que sea obligatorio por ley que repartan a los menores no acompañados cuando algún territorio este saturado, o si son capaces de llegar a un acuerdo sin necesidad de reformar la ley, o si aquí no hay acuerdo posible. Y esto acaba de manera bastante triste y en este asunto hay dos partidos que están especialmente interpelados".

"Uno es el PSOE, que como partido de gobierno es el que debería dejar claro si Moncloa va a poner más medios materiales para ayudar a las comunidades, porque sólo con pedir solidaridad a los demás no basta. Y el otro partido con un papel crucial es el PP que gobierna en la mayoría de las autonomías y tiene en su mano que se alcance un acuerdo, pero al que Vox le está presionando para que no haya acuerdo".

"Dice Vox que como el PP acuerde el reparto de menores por la península que romperá los gobiernos autonómicos que sostiene con los populares, amenaza que de cumplirla luego habría que ver a quién desgasta realmente en el plano electoral. Pero bueno, ya saben que Santiago Abascal es partidario de devolver a los menores a sus países de origen sin más, y que su receta pasa por no preocuparse tanto de de la gestión de esos menores en territorio español".

"Es una de esas medidas que no decimos que no tengan sus partidarios en España, pero a la que le falta la concreción de: ¿Y eso cómo se hace? Y sobre todo, cómo se hace sin traspasar la línea roja de no olvidarse del trato humanitario, tratándose además en muchos casos de críos o chavales menores de edad".

"Bueno, pues ya se verá que pasa hoy, pero el Partido Popular ha avanzado que no piensa sucumbir a la amenaza de VOX, pero que tampoco piensa sucumbir a un reparto obligatorio si no se ponen los medios necesarios, ni nos impresionan los órdagos de VOX".

"Pues ya les digo, esa cumbre de Canarias para abordar el peliagudo asunto de la inmigración, va a ocupar buena parte de la atención informativa, aunque tampoco podemos dejar de lado el torrente judicial porque en el Río de la Justicia los salmones se pusieron ayer a pegar brincos que uno casi no sabía dónde acudir".

"Ya dijimos que en el momento que entrará en vigor la amnistía era cuestión de tiempo que empezaran a desencadenarse decisiones judiciales aquí y allá, de esas que acaban teniendo repercusiones políticas. Y ayer, efectivamente, fue un día muy, muy movido".

"Porque por un lado se confirmó que el Tribunal Supremo se ha visto obligado a archivar la causa tsunami democrático después de que la Audiencia Nacional cometiera un defecto, de forma que ha librado a Demon y a otros fugados de la acusación de terrorismo, un churrete estratosférico que le ha dado una alegría igualmente estratosférica".

"Y también a Marta Rovira, la dirigente de Esquerra, que ya está planeando volver de forma inmediata a España sin miedo ya a que la detengan. Pero fíjese ahora que deja de tener un problema con el Supremo a cuenta del delito de terrorismo. Es el propio Supremo el que va a asumir una de las acusaciones que sí siguen activas contra Pokémon como es el delito de alta traición".

"Ese caso lo llevaba el juez Aguirre en Barcelona y en las últimas horas ha tomado la decisión de elevar el caso al Supremo por tratarse de una forado. En realidad, lo que ha hecho Aguirre es rechazar la petición de Pokemón que le exigía que le aplicase la amnistía y se olvidara de acusarle de alta traición por haber estado en tratos con Putin para desestabilizar a la Unión Europea".

"Pero el magistrado de Barcelona ha dicho que la alta traición afecta a los intereses de la Unión Europea y que de amnistía nada de nada, con lo que manda el caso al Supremo Supremo que ahora cruzará los dedos para que Aguirre no haya cometido con el caso de la alta traición, ningún defecto de forma como el de García Castellón con el terrorismo".

"La cuestión es que mientras eso pasaba en el Supremo y en un juzgado de Barcelona, lo que hizo la Audiencia Nacional fue iniciar los trámites para presentar una cuestión prejudicial, es decir, elevar una consulta a la Justicia europea sobre si el delito de terrorismo que pesa sobre 12 CDR se puede amnistiar o no".

"Y es que los magistrados tienen serias dudas de que eso pueda ser así, habida cuenta de que la directiva europea sobre terrorismo deja claro que todos los actos de terrorismo son de extrema gravedad, es decir, que los magistrados no ven nada claro eso que se ha inventado el Sanchis de que hay un terrorismo bueno o menos grave, que es el que se podría aplicar a los CDR".

"Y luego está el caso del Superior de Justicia de Cataluña, que también abre la puerta a plantear una cuestión prejudicial a la justicia europea, en este caso, sobre si se debe amnistiar a los arquitectos del prusés. Estamos hablando de Josep Maria Juvé y Luis Salvador, a los que pillaron documentos sobre la organización del propio procés".

"Aquí hay que decir que estos jueces, para que vean ustedes que complicado es esto. Estos jueces si creen que la malversación que cometieron sube y salvado ese amnistia vale, pero van a preguntar a Luxemburgo por si acaso. Pero es curioso, porque estos magistrados creen que ayude y no se les puede perdonar la malversación porque bueno, total, tampoco eran miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat, en el que se adoptaron los acuerdos que provocaron la malversación".

"Es decir, estos magistrados, si creen que los que están en un gobierno tomando decisiones pueden ser responsables de malversación. O sea que el Constitucional está negando ahora mismo, en el caso de los consejeros andaluces que diseñaron los seres de Andalucía, es decir, el sanchismo vino a regenerar teóricamente la vida pública y acabar con la corrupción en España".

"Y a este paso vamos a acabar sin saber lo que es prevaricación o malversación, porque o no la hay, se haga lo que se haga. O si la ley de la amnistía. Qué curioso y que confuso todo, ¿verdad?".