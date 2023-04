El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': la puesta en escena de la reforma del 'solo sí es sí'

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la reforma del 'solo sí es sí'.

"Si quieren una buena noticia o, más que una buena noticia, algo que por lo menos nos deja descansar de tanto bochorno, hoy ya se puede decir que la ley del solo si es ir ha sido reformada", comienza el comunicador. Sergio Barbosa explica que "más que una buena noticia, es un alivio": "porque la buena noticia hubiera sido que al PSOE no se le hubiera ocurrido jamás dejar en manos de Podemos la posibilidad de legislar sin tener mucha idea y de ponerse a toquetear las horquillas de las penas para las agresiones sexuales".

El subdirector de 'Herrera en COPE' explica que "después de haber quedado ya absolutamente en evidencia porque demostraron no tener ni idea de que en derecho se tiene que aplicar sí o sí de forma retroactiva la ley más favorable para el condenado", "si encima te empeñas en cargarte toda garantía judicial al pretender que el juez condene a alguien solo porque otro alguien le acuse de algo sin que el juez pueda preguntar a la víctima qué grado de violencia se ejerció sobre ella, porque según Igualdad, eso es un calvario para la víctima si el juez entonces no puede indagar qué tipo de agresión fue para no meter el mismo castigo a lo grave que a algo gravísimo, pues al final pasa lo que pasa".

"Esto ya queda para la historia porque que la ley ya está reformada supone tan solo un alivio, el alivio de que las agresiones sexuales que se cometan a partir de ahora no se verán beneficiadas por el dislate del Ministerio de Igualdad y que la parte socialista del Gobierno, incluido el Ministerio de Justicia, incluidos los ministros con formación de jueces que hay en ese Consejo de Ministros, incluido Pedro Sánchez como responsable máximo del Ejecutivo, pues se permitieron que se aprobará", recalca. Sergio Barbosa explica que "no ha dimitido nadie, nadie es nadie, y se ha aplicado aquello de aquí paz y después gloria o, mejor dicho, aquí paz y después precampaña electoral".