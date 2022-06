El primer sonido del día en Herrera en COPE: ¿por qué la Cumbre de la OTAN es un punto de inflexión histórico?

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el inicio de la Cumbre de la OTAN en Madrid y por la resaca de la jornada previa, marcada por el encuentro bilateral entre Sánchez y Biden en Moncloa y por el levantamiento del veto por parte de Turquía a la entrada de Suecia y Finlandia a la Organización.

"Este miércoles será recordado por el día en el que comenzó aquella importante Cumbre de la OTAN. Aquella en la que Rusia invadió Ucrania y en el que Europa tenía miedo a pasar frío en el próximo invierno y por otros asuntos. A veces, en los pliegues de la historia, hay cosas que marcan un punto de inflexión. Ahora parece que estamos en uno de ellos. Aquí terminan 30 años de tranquilidad, tras el vencimiento al comunismo. Occidente pensaba que estaba en el trono mundial. Pero el ascenso de China y la posición de Rusia lleva a la OTAN a decir que estamos en una situación impredecible".

También, el subdirector de 'Herrera en COPE' se ha referido a la primera reunión bilateral que este martes han mantenido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con Pedro Sánchez: "Esta Cumbre también ha servido para Biden acuda Moncloa para gozo y disfrute de Pedro Sánchez. El presidente de Estados Unidos diciendo que Sánchez tenía liderazgo. Se está quitando todos sus sinsabores. El Gobierno ha aprovechado que venía para la Cumbre de la OTAN para hacer cosas que podría hacer si habría una buena relación de 'tú a tú'. Tras esta bilateral, llama la atención que no se hablase nada de la protección de Ceuta y Melilla. De eso de momento ni media palabra. Lo que sí ha hecho Biden es entrar en Moncloa para pedir a Pedro lo que le debe en presupuesto para la OTAN".

En clave nacional, Barbosa ha comentado la estrategia de Moncloa para anunciar el Debate sobre el Estado de la Nación: "En las cosas de casa, personajes literarios como el 'Lazarillo de Tormes' podrían ser ministro. El Gobierno, aprovechando que todos estaban pendientes de la llegada de las comitivas, dijeron por debajo cuándo era el Debate sobre el Estado de la Nación, que comenzará el 12 de julio. Sánchez lo plantea cuando Feijóo es líder de la oposición y no puede darte réplica y en pleno verano, con muchos ya en la playa".

"Lo último ha sido forzar la marcha del presidente del INE. Ahora van a poner a un Tezanos de la estadística. Mientras, el CIS está dirigido por una persona que reconoce que hace las encuestas con dinero público mientras tiene un gran compromiso con Sánchez. Este miércoles hay sesión de control al Gobierno, sin Pedro Sánchez, y Rafael Simancas, la versión masculina de Adriana Lastra, ha rechazado una propuesta del Partido Popular para preguntar a María Jesús Montero sobre Indra, alegando que este asunto no es de actualidad. No me digan que esto no es una historia a la altura de 'Rinconete y Cortadillo'", ha concluido Barbosa.