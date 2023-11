Sergio Barbosa, ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la promesa de Pedro Sánchez a la Princesa Leonor en la jura de la Constitución.

Audio





"Qué decir de lo que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados y en el Palacio Real de Madrid. Pues, lo primero, que hemos visto reforzada, una impresión que ya viene de lejos y que en los últimos años se ha acrecentado. Es esa sensación de que la actual política afuere hacerse chabacana, en maleducada y poco elegante, en lugar de desprestigiar el sistema de monarquía parlamentaria que tenemos, al final, paradójicamente, consigue lo contrario, porque, acostumbrados al bajo nivel institucional que vemos en el día a día, cuando toca que la jefatura del Estado despliegue todo su esplendor y toda su corrección institucional, a muchos españoles lo que les queda es una grata sensación de lo que es la monarquía".

"Uno ve a una joven de 18 años cumpliendo sus obligaciones, con una elegancia escrupulosa y un saber estar como los que demostró ayer la Princesa Leonor, y lo compara con el nivel medio de los políticos actuales y al final la conclusión de muchos españoles acaba siendo la misma: de todo lo que veo en el panorama actual, no me quites a la joven de 18 años que ayer juró la Constitución, porque es lo que menos me sobra de toda esta fauna y flora que es la vida institucional de España".

"Porque hay que remarcar que lo de ayer no fue una fiesta de la monarquía propiamente dicha. Una fiesta de la monarquía es más bien que nazca un heredero, o que inicie su vida pública, o que un rey acceda al trono de forma solemne. Lo de ayer en realidad es una fiesta de la Constitución, es una fiesta de nuestra democracia parlamentaria que hace que la heredera del trono se presente ante las Cortes para dejar claro que ella es la que se somete a la Constitución".

"Porque nada ni nadie está por encima de la Carta Magna, o nadie debería una Carta Magna que, como recordó ayer el rey Felipe VI, fue la que nos ha traído la democracia y la libertad, el único episodio de la larga historia de España en el que este país fue capaz de llegar a un acuerdo de convivencia escrito por todos y para todos. Por eso ha sido un modelo de éxito y por eso, precisamente, molesta. No quieren convivencia, sino privilegios. Esos son los que faltaron y a los que no se echó de menos en absoluto, más bien nos hicieron un favor, porque así todo el protagonismo fue para quien tenía que ser para la princesa Leonor".

"Cuatro minutos de aplausos que culminaron una ceremonia perfecta. Incluso a pesar del discurso gaseoso que se marcó la presidenta del Congreso Francina Armengol citando poetas en lengua vernácula, que nada tuvo que ver con el discurso de profunda densidad constitucional que pronunció el socialista Peces Barba en 1986, cuando el que juró fue don Felipe. El caso es que la responsabilidad que asume quien se compromete a cargar con la jefatura del Estado es tan grande que un día como el de ayer al final se convierte en una búsqueda de complicidades".

"Los españoles que creen en el futuro de este país piden en su foro interno que esa joven no les falle y que pueda estar a la altura de su responsabilidad futura. Y esa joven, a su vez, le pide a los españoles que confíen en ella. De hech,o ese fue el otro gran titular que dejaron las palabras de la Princesa, ya en el Palacio Real, tras recibir el collar de Carlos III. Reiterar su compromiso con la responsabilidad que asume y pedir a los españoles que confíen en ella en una tarea en la que se nota que la futura reina sabe lo que se le viene encima".

"También ofreció su discurso Pedro Sánchez, un presidente en funciones que prometió lealtad a Leonor. Por lo cual, no sabemos, la futura reina puede estar tranquila o todo lo contrario, habida cuenta de que Sánchez ya es célebremente conocido por hacer lo contrario de lo que promete. De hecho, mucha lealtad a la Princesa, pero con sus decisiones ha restado lo poco informativo a la ceremonia de ayer todo lo que ha podido".

"Lo último ha sido anunciar a las pocas horas de la ceremonia que el acuerdo con Esquerra para la amnistía ya está cerrado y que el de la Legislatura está encarrilado. Eso después de esa ceremonia también colocase la famosa foto de la infamia, la foto en la que el PSOE ha confirmado que quiere seguir gobernando desde sacar de la cárcel a delincuentes con tal de seguir gobernando, dejando, además, que el delincuente al que blanquean y dan solemnidad llamándole presidente te reciba en su guarida con una foto de las urnas ilegales del golpe contra el Estado de Derecho del 1 de octubre".

"Ayer muchos socialistas volvieron a jugar a la gallina clueca, que es ese momento entrañable en el que la prensa les pregunta por la última fechoría del sanchismo y ellos, como no quieren decir nada, aprietan el paso como las gallinas cuando les atosigas. También es verdad que hubo socialistas que sí tuvieron el cuajo de pararse y decir lo contrario de lo que defendían hasta hace dos días, como quien dice. El caso más salvaje, posiblemente, es el de Carmen Calvo, que de decir en sede parlamentaria que una amnistía supondría acabar con el Estado de Derecho, ha pasado a decir lo contrario".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Después de esa foto infame de Bruselas, el pescado está ya más que vendido, de hecho, como decimos, lo último que se ha conocido está pasada noche es que el PSOE ha cerrado el acuerdo con Esquerra sobre la amnistía, que Esquerra ha calificado de Amnistía completa, por lo que, aunque no han dado detalles, se entiende que también incluiría a Marta Rovira y a todos aquellos que pudieran estar implicados en Tsunami Democratic, ya saben, el movimiento subversivo que, tras conocerse la sentencia del 1 de octubre, cortó carreteras, jugó con la seguridad de los conductores y que guiaba también la acción de los CDR".

"Toda esa gente parece que también se va a ir ahora de rositas. De hecho, la intención es registrar la ley de amnistía en el Congreso mañana mismo, antes de que se celebre el debate de investidura de Pedro Sánchez como exigía Puigdemont. Una investidura que tiene toda la pinta de que podría celebrarse la semana que viene, porque Junts y Esquerra ya tienen la amnistía que exigían. Y lo malo es que, después de la foto del PSOE con Puigdemont en Bruselas y después de la amnistía, cualquier cosa es posible en España, porque lo que ha demostrado Pedro Sánchez":

"Es que no tiene límites. Los límites de Pedro Sánchez todavía no se conocen. Todavía no ha habido eh algo en lo que veamos a Sánchez decir: eh, por aquí no pasó porque esto sería muy grave o muy escandaloso. Eso todavía no lo hemos visto y está por ver que lo veamos. De momento, se comentan las palabras de Felipe González, que ayer empezó esquivando a la prensa porque no tenía ganas de robar protagonismo a la jura de doña Leonor con las cosas del PSOE, pero que al final dejó claro que no comparte en absoluto lo que está haciendo la actual dirección de su partido".

"¿Usted se hubiera hecho la foto de Bruselas y González? Contesta: por quien me toma. Le faltó decir: ¿qué se cree usted?, ¿que yo soy Pedro Sánchez? Pues hombre, González sí voto a Sánchez el 23 de julio, como él mismo ha reconocido, y ahí está uno de los dramas de todos los socialistas, que se están mostrando críticos con la deriva liberal del PSOE de estos días, que no les gusta, pero tampoco acaban de tener un gesto que obligue a ese partido a realizar una profunda reflexión de hacia donde se dirigen".