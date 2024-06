El primer sonido del día de Herrera en COPE: Pedro Sánchez y la financiación singular de Cataluña

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez y la financiación singular de Cataluña.

"Esto hará que se note más el fresco con una bajada de hasta diez grados en zonas del interior. Y miren, hoy es un día de esos en los que por más asuntos que traiga la actualidad, uno no puede sustraerse de lo que marca el calendario. Y este miércoles el calendario nos recuerda que hace justo diez años España se disponía a presenciar algo insólito en democracia".

"Y es que nunca habíamos visto, estando en la democracia del 78, que un rey colocara el fajín de capitán general a otro rey y le viniera a decir de forma simbólica algo así como Ahora eres tú el jefe del Estado y yo te debo lealtad, como tú me lo has tenido a mí. Hoy se cumplen diez años de aquella mañana en la que don Felipe de Borbón fue coronado y se convirtió en Felipe VI".

"Aquello fue después de la abdicación de Juan Carlos. Primero, el Rey que tuvo todo el poder en sus manos, pero que renunció a él para que España tuviera democracia y que nos dejó unos años de autoridad moral carismática. Eso que se llamó el Juan Carlismo, hasta que las polémicas por todos, por todos conocidas, le hicieron pensar que lo mejor era abdicar a favor de su hijo".

"Ahí es donde nos encontramos con un rey, Don Felipe, que es el primero a todos los efectos 100%. Régimen del 78. Un rey educado en democracia para defender esa democracia. Un rey que había jurado la Constitución y un rey que diez años después es de las pocas instituciones del Estado, por no decir la única que no se ha visto contaminada por el populismo".

"Que don Juan Carlos fue el rey de una era de bipartidismo. Pues eso. Parece bastante obvio que don Felipe iba a vivir una época de mayor fragmentación política. También se se veía venir cuando subió al trono en 2014. Lo que no estaba en los planes es el clima de polarización en el que nos encontramos ahora mismo".

"Paradójicamente, este momento en el que la izquierda y los nacionalismos son más beligerantes que nunca con la Corona, hace más evidente que nunca la necesidad de que la democracia española siga contando con esa clave de bóveda que es la monarquía".

"En este contexto de fango promovido por los mismos que denuncian el fango, en este ambiente de presidentes que levantan muros entre españoles y llaman ultraderecha a lo que no es ultraderecha, de ministros que sueltan los peores insultos y los comentarios más cuartelero que uno puede imaginar".

"En ese contexto, da casi grima pensar que al jefe del Estado hubiera que irlo a buscar entre toda esa fauna de políticos que no están a la altura y que lo tuviéramos que buscar con el objetivo ilusorio de que ejerciera una labor de neutralidad constructiva".

"Precisamente esa neutralidad constructiva es ahora mismo el gran capital de Felipe VI. A pesar de los pesares, a pesar de haber tenido que lidiar con las polémicas que han afectado a su padre, con el proceso separatista, con la pandemia y ahora con la polarización política que viene acompañada de esa animadversión de una parte del espectro político y sobre todo con esa indiferencia e incluso desprecio de baja intensidad que practica hacia la Corona un partido supuestamente de Estado como el PSOE".

"Últimamente, el Sanchismo no pierde la oportunidad de evitar que la princesa Leonor sea declarada hija adoptiva de Mallorca, o para que en Navarra se acuse a la monarquía de ser corrupta, cuando curiosamente es Felipe VI el que da muestras de virtudes que ya quisiéramos que mostrara esta partitocracia que nos está fallando a todos".

"¿Es el Rey el que ha hecho un importante ejercicio de transparencia en los últimos años? ¿O es el Rey el que ha sabido estar en su sitio cuando ha tenido que elevar la voz con aquel discurso del 3 de octubre del 17 para denunciar el atropello antidemocrático que suponía el golpe del 1 de octubre con sus decisiones, han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado?".

"¿O ese rey que ha practicado la transparencia y que ha dado un paso al frente cuando tocaba, es el que también ha sabido estar en su sitio en el cumplimiento del principio de neutralidad política, firmando, por ejemplo, una ley de amnistía? Como no tiene más remedio que firmar, aún sabiendo que una parte de los que le apoyan pueden verse decepcionados".

"Pero es que el rey no puede hacer de juez de urgencia y analizar en una tarde si una ley encaja o no encaja en el ordenamiento jurídico. Parar ese atropello corresponde a los jueces y reconducir la situación. Corresponde a los partidos políticos. No exijamos al Rey lo que el Rey no puede dar. Y si algo se le puede elogiar a Felipe VI es que, a pesar de las graves crisis que ha afrontado, ha sabido estar donde le correspondía".

"En realidad, ha sido la vida pública española la que se ha desencajado y la que debe volver a su ser. Y ahí el faro de la monarquía se antoja más necesario que nunca. Pero quédense con una idea se tenga más o menos fervor monárquico ahora mismo, con el país que tenemos, si se quiere una jefatura del Estado que esté por encima del barro político, no hay alternativa a la monarquía parlamentaria".

"En fin, que hoy seguiremos reflexionando sobre esa primera década del reinado de Felipe VI, mientras la actualidad política sigue en manga por hombro. A Pedro Sánchez, por ejemplo, se le sigue complicando eso de convencer al conjunto de los españoles de que Cataluña merece una financiación más singular que la de los demás".

"Ya no son solo García-Page o los socialistas extremeños los que se han atrevido a levantar la voz, sino que dentro de sus socio de coalición, dentro de sumar los diferentes partidos, han empezado a recordar que ellos, además de ser muy de izquierdas, tienen que dar también la cara por los territorios a los que representan".

"Es el caso de los valencianos, de Compromís, pero también de los aragoneses de la Chunta. Y es que lo de defender que es compatible y al mismo tiempo una negociación multilateral con una negociación bilateral sólo para uno de los territorios, para acabar dando a ese territorio algo singular que no tengan los demás".

"Eso no es capaz de explicarlo nadie, ni siquiera Pilar Alegría, que ayer tuvo serios problemas para defender los planes de Pedro Sánchez y que se tuvo que acabar refugiando en la demagogia de que el Gobierno de Sánchez ha aumentado estos años los ingresos de todas las autonomías".

"Y es verdad, sólo faltaría que los hubiera disminuido con el chorreo de dinero que le ha caído con los fondos europeos. Pero aquí la clave está en si lo que van a ingresar a partir de ahora va a ser justo y va a estar regido por un principio de solidaridad. Y ahí es donde la portavoz del Gobierno no supo contestar".

"Mientras, el papelón de Diana Morant fue peor todavía porque la ministra de Ciencia estaba al lado, siendo también como es, líder de los socialistas valencianos y no abrió la boca para defender los intereses de su comunidad. Desde luego, el callejón en el que se está metiendo el PSOE Sanchista en el conjunto de España, más allá de Cataluña y País Vasco, es tan oscuro como el callejón de la investidura en la propia Cataluña".

"Hoy, por ejemplo, Salvador Illa se va a reunir con el presidente del Parlamento catalán, Josep Borrell, para confirmarle que renuncia a presentarse de momento a la investidura. Y Podemos tampoco quiere presentarse porque lo suyo ahora mismo es más bien provocar una repetición electoral".

"Dice que no puede obligar a ningún candidato a presentarse, con lo cual tiene pinta de que van a agotar los plazos mientras todos ganan tiempo. El PSOE para comprar a los separatistas con una financiación privilegiada y ya veremos que otras prebendas en clave soberanista y poliamor para saber qué pasa con lo suyo".

"De momento, a través de las autoridades francesas se ha personado en la causa que el Supremo mantiene abierta contra él por presunto terrorismo y ha pedido en la Audiencia Nacional y ha pedido al Tribunal de Cuentas que no pierda el tiempo tratando de juzgarle por malversación, porque, según su criterio, la amnistía hay que aplicarla tal cual como la redactaron los propios golpistas".

"Lo que pasa es que el problema es el mismo que el de Sánchez, que no está claro que la ley de impunidad judicial se puede aplicar así tan alegremente, sino sólo tiene que ver el descalzaperros que ayer se volvía a vivir en la Junta de Fiscales, donde el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, volvió a imponer su voluntad por encima del criterio de sus subordinados".

"Ha tenido que triunfar la Junta de Fiscales de miembros afines, la mitad de la Junta pertenece al colectivo progresista, que sólo representa al 10% del oficio y ha tenido que imponer su capacidad jerárquica y su propio voto, más el voto de Dolores Delgado, que votó aprovechando que todavía no se ha ejecutado su suspensión como fiscal para torcer el brazo a los fiscales del Supremo por un pírrico 19 a 17".

"Otra vez la Junta de Fiscales partida por la mitad, otra vez en evidencia el uso partidista de las instituciones. Pero García Ortiz ya ha obtenido lo que quería, que es nombrar a dos nuevos fiscales que, a diferencia de los fiscales del procés, sí estén a favor de amnistiar todo, absolutamente todo, incluida la malversación, el dinero que los separatistas nos robaron a todos".

"Hoy mismo, esos dos fiscales muy demandados entre ellos la mano derecha de García Ortiz, harán llegar un nuevo informe al juez Llarena que podría decidir sobre las medidas cautelares. Porque esa es otra. Toda esta guerra es estéril. La guerra de la Fiscalía sólo sirve para demostrar hasta qué punto el gobierno está tratando de forzar las cosas por puro interés partidista".

"Pero al final serán los jueces los que tengan que interpretar la Ley de Impunidad judicial, guste o no, porque mientras no se consume el asalto al Poder Judicial, todavía hay tribunales que no coinciden casi al 100% con los postulados del Gobierno, como sí hace ya, por ejemplo, el Tribunal Constitucional".

"Los chicos de Pumpido siguen arrasando con su mayoría de 7 a 4 y ya han validado que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin ni siquiera informar a sus padres de ello".