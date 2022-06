El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': la otra preocupación de Rufián más allá del precio de la sandía

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la sesión de control al Gobierno el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados y por los planes económicos de Sánchez para intentar paliar la situación y coger aire de cara a los próximos meses.

En este sentido, Barbosa ha destacado que son muchos los colectivos que ya pisan calle para reivindicar sus preocupaciones: "Ahora mismo hay pocos colectivos que no tengan algo por lo que quejarse. A pesar de ello, cada día sale el sol y tiramos para adelante".

También se ha referido al discurso de Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados sobre el precio de la sandía: "En el Congreso se habló de melones y sandías, y el tema lo sacó Gabriel Rufián. La cara de Pedro Sánchez era como la de aquel al que le cuentan un cuento de miedo. Pero detrás de este discurso está el asunto de la inflación, cuando el español de calle se enfrenta a los pasillos del supermercado. Lo que le vino a decir Rufián a Sánchez es que a ver si esto nos va a afectar a los que estamos aquí tan a gusto en la dirección del Estado. No se engañen, a Rufián y a Sánchez no les preocupa tanto la sandía, sino que la sandía les desahucie".

En clave comunitaria, el subdirector de 'Herrera en COPE' ha puesto el acento en que, ahora sí, Bruselas permite medidas que antes el Gobierno rechazaba amparándose en Europa, como es el caso de la rebaja del IVA de la luz: "Ahora resulta que Bruselas sí nos deja y esto no va a acabar con las arcas públicas. Es necesario que el Gobierno no mareé al Ciudadano, porque no sabe ya cuando está diciendo la verdad. Cuando Teresa Ribera decía que bajar el IVA de la luz no nos iba a sacar de pobres, tenía razón, pero aquí el problema es que estamos gestionando estos problemas con un Gobierno que no tiene pensado cambiar sus líneas de actuación. O cumplimos con Bruselas, cosa necesaria para recibir los Fondos Europeos, o este Gobierno de gasto, más pronto que tarde, tendrá que decir a ciertos colectivos que no podrá subir sus ingresos. Es el caso de los funcionarios, que también han salido a la calle a preguntar qué hay de lo suyo".

"Ya se acerca el momento de apretarse el cinturón: o ajustes o aumento de impuestos, algo que ya ha sido rechazado en comunidades como Andalucía", ha concluido el subdirector de 'Herrera en COPE'.