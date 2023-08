El primer sonido del día en Herrera en COPE: el Mundial de fútbol femenino que ganó España

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el Mundial de fútbol femenino que ganó España.

“Nos van a permitir que rindamos nuestro pequeño homenaje a las campeonas del mundo, porque lo que se vivió ayer no solo fue noticioso en lo deportivo, sino que tuvo una importante carga emocional", comienza Sergio Barbosa este lunes, "y es que nuestras mujeres futbolistas, las que hasta hace dos días no tenían un convenio colectivo, ni unos equipos reconocibles, ni unas competiciones con el nivel de organización de las masculinas, esas mujeres rompieron ayer el último, o el penúltimo, techo de cristal".

El comunicador recalca que "si difícil fue para muchas dedicarse a su pasión, tampoco ha sido nada fácil ganarse el respeto de la gente": "El respeto no es que no te digan machirula porque te gusta darle patadas al balón, que es por lo que tuvieron que pasar muchas niñas, respeto también es quitarte de encima esa condescendencia que todavía han sufrido muchas de las que ahora están en activo y que consistía en escuchar eso de ya, pero es que no son tan buenas, es que no es lo mismo, es que lleva mucho retraso".

"Bueno, pues ese respeto será mucho más fácil de obtener a partir de ahora, cuando todas las chavalas que juegan al fútbol en España ya puedan levantar la cabeza, mirar a los ojos a quien sea y decir eso de eh, un respeto, que somos campeones del mundo", reflexiona el presentador de 'Herrera en COPE'. Para Sergio Barbosa, "el siguiente reto es conseguir la atención continua y sostenida, esa cosa tan difícil para cualquier deporte en España que no sea el fútbol masculino, incluso el baloncesto de hombres se queja de que en este país todo es fútbol y fútbol de señores".

La comparación con Alemania

El comunicador concreta que "sea como sea, la cuestión es que España es el segundo país del mundo que puede presumir de haber sido campeón del mundo de fútbol masculino y femenino": "Solo los alemanes pueden decir lo mismo". "Las comparaciones con los alemanes se acaban ahí porque en política, por ejemplo, no hace falta que les diga que alemanes y españoles somos como los huevos y las castañas", cambia de tercio Sergio Barbosa: "Ellos tuvieron una coalición que en España sería impensable, una coalición entre los socialistas y los conservadores de centro-derecha".

"Alemania tuvo la suerte de tener a unos socialistas que entendieron que en los momentos complejos, antes que pactar con radicales y ya no les digo con delincuentes, había que llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos y el electorado repetimos a la larga se lo ha sabido premiar", expone el presentador de 'Herrera en COPE', "aquí ahora lo que toca es saber hasta dónde llegará esa estrategia consistente en aislar sistemáticamente a la derecha constitucional a costa de entregar casi lo que haga falta al populismo de izquierdas y a los nacionalismos supremacistas y excluyentes".

Para Sergio Barbosa "es, desde luego, una peculiar manera de buscar la convivencia y el progreso para España".