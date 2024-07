El primer sonido del día de Herrera en COPE: los dos casos que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por los dos casos que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Son las seis, las cinco en Canarias".

"Muy buenos días. Estrenamos Herrera en COPE, que ya sabes, te va a acompañar hasta la 13:00 de la tarde. Es 16 de julio. Te saluda Antonio Ruiz y hay que felicitar a todas las Cármenes y también a las gentes del mar. La Virgen del Carmen, que es su patrona, y durante toda la jornada se van a repetir las procesiones en numerosas localidades costeras de toda España para que te hagas una idea".

"Sólo en Málaga hay una treintena de procesiones. Es la reina de los mares y es también la patrona de la Armada española. Así que felicidades también a sus miembros. Lo primero, el calor que hoy va a ser especialmente intenso en los valles del Guadalquivir, del Segura, del Guadalhorce y en el este de Castilla La Mancha, con máximas de 39 grados, en Córdoba, de 38 en Murcia o de 37 en Albacete".

"En el resto, valores habituales. Para esta segunda quincena de julio. Es día de resaca para los jugadores de la selección española de fútbol. Resaca literal y figurada. No se gana una Eurocopa todos los años. De hecho, desde la primera de 1964 hasta la segunda en 2008 pasaron 44 años. Después vino muy rápida la de 2012 con el Mundial de Sudáfrica de por medio".

"Pero ya llevábamos más de una década de sequía. Por eso la plantilla que nos ha enamorado a todos en Alemania, dejando en la cuneta a cuatro campeones del mundo incluida en la terna final, merecía compartir el título con la afición. Una celebración que se ha prolongado en Madrid durante bien entrada la noche y el maestro de ceremonias ha sido el capitán de una selección inolvidable, Álvaro Morata".

"Antes han estado en La Zarzuela y en Moncloa con los jugadores, por cierto, mucho más cercanos ante los Reyes que con el presidente del Gobierno. Y no solo por el frío saludo de Carvajal con Sánchez. Pero eso ya lo dejamos a los expertos en comunicación no verbal para que lo analicen y fin de fiesta".

"Al jefe del Ejecutivo le encantaría que los fastos se prolongarán durante toda la semana, hasta el domingo o más allá, pero no por los jugadores ni por el entrenador. Quiere más fiesta de fútbol, fundamentalmente para que no se hable de los dos asuntos judiciales que le mantienen cada vez más acorralado".

"Está lo de su mujer, Begoña Gómez, y lo de la Fiscalía General del Estado. En los dos casos hay novedades importantes. El primero vamos con lo último. ¿Desde aquel descubrimiento de Sánchez a la humanidad, de quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues ya. Desde ese momento, la Fiscalía General del Estado ha sufrido una degradación continua".

"Lo último es que Álvaro García Ortiz, el fiscal general, se sitúa al borde de la imputación. Sería la primera vez en la historia de nuestra democracia. De momento lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es elevar al Supremo la causa que le afecta".

"García Ortiz es aforado y por tanto, el Alto Tribunal es el órgano competente. ¿Y por qué el Supremo tiene que decidir si imputa o no al Fiscal General del Estado? Pues todo tiene que ver con el asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso. Por orden del propio García Ortiz, esto es reconocido por el mismo, se emitió una nota de prensa en el que aparecían datos que hasta ese momento formaba parte de las actuaciones procesales".

"Es decir, estaban secretos. Esas actuaciones, informaciones que conocía la Fiscalía y que afectaban al derecho de defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña y a quienes juez instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es claro esos datos, ese información, no puede ser elevada a terceros porque perjudicaría a un tercero e incluso a un interés colectivo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y eso es lo que tendrá que determinar ahora el Supremo. Si García Ortiz incurrió en un delito de revelación de secretos en el ejercicio de su cargo, si lo hizo, además por motivaciones políticas, tendrá repercusión si finalmente el Fiscal General del Estado es imputado. Pedro Sánchez va a forzar su dimisión. No habrá que ver si llega ese momento".

"Pero el presidente ha dicho hasta ahora que nones, que por supuesto que no tiene que dimitir aunque sea imputado y que tiene todo el apoyo del Gobierno. Como si García Ortiz, como si el fiscal general fuera un ministro más. Y en esas estaba inmersa toda la factoría de marketing de Moncloa y todo su equipo de opinión sincronizada ocupados en vender que si García Ortiz reveló información secreta fue para tapar un supuesto bulo que había salido de la Comunidad de Madrid".

"Esto, por cierto, lo desmiente la investigación contra el fiscal. Y aunque no lo desmintieron, aunque no fuera así, el fin no justifica los medios, ni en política, ni mucho menos en cuestiones que afectan a la justicia. La consecuencia de esa maniobra de García Ortiz perjudicó al tercero y ahora el Supremo tendrá que determinar si es delito o no, si le imputan en el Gobierno, intentará hacernos creer que es algo normal".

"Por lo demás, bueno, desde el PSOE nos piden que paremos rotativas. Es Esther Peña, una diputada por Burgos, que es a quien Sánchez ha colocado en Ferraz para que se coma todos los marrones que acorrala al presidente. Además de lo del fiscal general, uno de los casos que afecta personalmente a Sánchez es lo de su mujer, en el caso de Begoña Gómez, y como de lo que se trata es de determinar si sus actuaciones han incurrido en un presunto delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios".

"Conviene recordar los hechos. Es un hecho que a la mujer de Sánchez le dieron la dirección de una cátedra en la Universidad Complutense a medida, sin tener titulación universitaria y dentro de un proceso que se fraguó en Moncloa. Es un hecho no desmentido hasta ahora que Begoña Gómez firmó dos cartas de recomendación a favor del empresario Carlos Barrabés".

"Es un hecho que el grupo empresarial de Barrabés multiplicó delante de sus adjudicaciones públicas a partir de la creación del máster de Begoña Gómez, hasta superar los 20 millones de euros. Es un hecho que este empresario, recomendado por la mujer del presidente, tuvo un papel importante en la relación entre Begoña Gómez y globalidad propietaria de Europa, aerolínea rescatada por el Ejecutivo".

"Y es un hecho porque así lo reconoció el propio Barrabés ayer ante el juez que se reunió con la ciudadana Begoña Gómez en Moncloa y que en esos encuentros estuvo Pedro Sánchez presente al menos en dos ocasiones. ¿Esto es, como te puedes intuir hasta ahora, lo habitual, verdad? Si eres empresario, seguro que tú también tienes acceso a reunirte con la esposa del presidente y con el propio jefe del Gobierno".

"Bueno, pues esto es lo que desde el PSOE y sus portavoces, Esther Peña, trata de darle visos de normalidad. Lo que no es serio es que la mujer del presidente utilice la Moncloa para reunirse con un empresario hasta en media docena de ocasiones y dos de ellas en presencia del propio Pedro Sánchez, un empresario para el que ha firmado dos cartas de recomendación".

"Esto no ha ocurrido nunca con la mujer de ningún presidente del Gobierno. Cosa distinta es si finalmente cometió delito o no, si se determina que Begoña Gómez influyó en esas adjudicaciones públicas, algunas, por cierto, investigadas por la Fiscalía Europea porque se pagaron con fondos europeos. Luego está la ética y la estética que el presidente ha pisoteado, abordando asuntos en Moncloa para mejor gloria del bolsillo de su mujer".