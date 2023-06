El primer sonido del día en Herrera en COPE: los discursos de Sánchez y Feijóo tras los pactos del 28M

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los discursos de Sánchez y Feijóo tras los pactos del 28M.

"Si uno analiza cómo está la corrala política, esta mañana se diría que algunas cosas, para bien o para mal, están más claras de como las dejamos el pasado viernes", comienza Sergio Barbosa este lunes, "aunque también es verdad que no todo está claro, porque hoy, por ejemplo, las encuestas de la prensa no se ponen de acuerdo en los efectos del pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana". "El caso es que este fin de semana ha comenzado oficialmente la precampaña electoral del 23 de julio", destaca.

El comunicador indica que "todo ha girado en torno a la resaca electoral del 28 de mayo, con un tema estrella": "Los pactos en los ayuntamientos que quedaron constituidos el sábado… en una jornada que en algunos sitios, ciertamente, fue de infarto". "Sigue dando que hablar lo del Ayuntamiento de Barcelona porque es verdad que pocas veces el destino de la segunda ciudad más importante de España se decide a pocos minutos de que se constituya el pleno y que, además, lo haga dando un vuelco, que ha dejado a los separatistas más cabreados que a una mona", apunta.

"Estaban ya tan contentos y risueños porque, por fin, iban a poner la capital catalana al servicio del proyecto independentista, pero al final se quedaron compuestos y sin ayuntamiento", reflexiona Sergio Barbosa, "porque Ada Colau aceptó dar sus votos sin formar parte del equipo de gobierno y eso hizo que el PP diera su apoyo al socialista Jaume Collboni". "Así que gobernará el PSC, pero en el PP tratan de consolarse con que, dentro de lo que había, ni será el separatismo puro y duro, ni seguirá Colau con sus peculiares políticas posmodernas", explica.

Sergio Barbosa estima que "si el PSOE también socorriera siempre al PP para evitar que los nacionalistas excluyentes ganaran terreno, entonces esto no tendría gracia y España sería un país bastante normal". "De hecho, como el PSOE quedó escarmentado del guantazo que se llevó el 28M, una cosa que ha hecho ahora es no pactar con Bildu y están ahora los Patxi López y compañía presumiendo de eso, cuando el propio hecho de presumir tanto de no hacerlo demuestra que en el pecado llevan la penitencia", reflexiona.

"Núñez Feijóo y Pedro Sánchez han competido por ver quién ha sido más coherente y quién es más votable de cara al 23 de julio, en función de lo bien o lo mal que se han portado en torno a lo pactos municipales", expone Sergio Barbosa. Sobre el primero, explica "que trata de minimizar las críticas por los pactos con Vox", y sobre el segundo adelanta que "se va a lanzar esta semana a una serie de entrevistas en las que va a tratar de vender esas dos ideas": "No tenemos nada que ver con Bildu y con la plataforma Sumar todo va a ir mucho mejor".

Esas dos ideas las refuerza el presidente con una tercera: "La economía va fenomenal". "Fenomenal, según el presidente", reflexiona Sergio Barbosa, "porque no descarten que ésta sea la tercera lección, o el tercer guantazo electoral, que le queda por recibir al PSOE este año". Yolanda Díaz se lo viene recordando al PSOE estos últimos días, "porque una cosa es lo que dicen los datos macro y otra lo que viven y sienten las familias", señala el comunicador: "Sigue habiendo en el ambiente una sensación de pesadumbre entre la gente de a pie".

"Esta semana vamos a escuchar mucho eso de derogar el sanchismo y eso del miedo a la ultraderecha y algunas de sus declaraciones altisonantes, como la que Vox tuvo que matizar el viernes sobre si existe o no la violencia machista, pero no olvidemos la economía, porque el bolsillo es el que, muchas veces, decide elecciones cuando se ve contra las cuerdas", finaliza Sergio Barbosa.

