El primer sonido del día de Herrera en COPE: la ley de la amnistía de Sánchez y su aprobación en el Congreso

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la ley de la amnistía de Sánchez y su aprobación en el Congreso.

"Son las seis las cinco en Canarias".

"¿Qué tal? Buenos días, Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 30 de mayo de 2024, uno de los tres días del año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Ya vamos por el Corpus Christi, cuya solemnidad será celebrada el domingo y las Iglesias de toda España".

"Pero que ya este mismo jueves va a tener un especial significado en lugares como Granada, Toledo o Sevilla, donde va a estar Carlos Herrera. Mañana el jefe estará aquí de vuelta con todos nosotros y nos contará que tal ha ido. Pero de momento lo que tenemos es un día con temperaturas que van a seguir subiendo en las islas y el sur peninsular".

"De hecho en Córdoba van a llegar a los 39 grados. Sin embargo, en el norte se hará algo más de fresco, sin descartar alguna lluvia en el Cantábrico y Cataluña. Bueno, vaya día, vaya día se presenta hoy, por lo que se va a aprobar en el Congreso y por las polémicas que acechan al gobierno de Pedro Sánchez".

"Lo primero y fundamental es destacar que hoy es el día. Efectivamente marcado en rojo en el calendario en el que el Congreso de los Diputados va a aprobar la Ley de Amnistía, la polémica ley de impunidad Judicial con la que el Gobierno, a cambio de los votos para seguir en el poder, no sólo va a perdonar, sino que va a pedir perdón en nombre del Estado a los golpistas y malversadores del 1 de octubre".

"Y lo va a hacer con una amnistía que, como concepto no está recogido en la Constitución. Como el propio Gobierno y el propio PSOE se encargaron de recordar una y otra vez hasta que la aritmética perversa del 23 de julio les invitó a dejarse chantajear por jamón y compañía. Y lo van a hacer violentando el Estado de Derecho y rompiendo la igualdad de los españoles ante la ley".

"De todo esto ya hemos hablado mucho, por lo que además de incidir en ello las veces que haga falta en lo escandaloso de este ejercicio de prevaricación política, lo que toca a partir de hoy es hacerse la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Cuándo va a ser efectiva la ley de impunidad judicial?".

"Bueno, pues en teoría, a partir de que sea publicada en el BOE hay dos meses para aplicar la ley. Lo que pasa es que aquí se abre un interesante debate jurídico sobre la capacidad que puedan tener el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o diversos jueces en Cataluña para poner en stand by la aplicación de esa ley".

"El Supremo saben ustedes que es el Tribunal sentenciador, que vendría a ser el tribunal, por así decirlo, humillado por el Poder Ejecutivo y Legislativo al que le han venido a decir con esta amnistía algo así como mira todo el trabajo que hiciste, toda la justicia que impartirse, te la puedes meter por donde te quepa, porque nos hemos inventado una herramienta para borrar por arte de magia, los delitos cometidos por una serie de privilegiados".

"Lo que pasa es que ahora ese tribunal humillado puede presentar, por ejemplo, una cuestión prejudicial a la justicia europea. Es decir, puede plantear una serie de preguntas a un tribunal superior para saber cómo proceder en esta situación tan peculiar y que los jueces decidan cómo proceder, pues cabe entender que la amnistía no debe aplicarse de inmediato. Es decir, van a ser los jueces los que decidan sobre su aplicación".

"Y esa aplicación en un caso como este, no tiene precedentes. Hay que ver cómo encaja, si es que encaja en la doctrina comunitaria, el borrado de delitos como la malversación o el terrorismo, con lo cual los jueces españoles, muy a su pesar, se vuelven a ver en el papel de rompeolas de todas las disfunciones políticas de este país".

"La última barrera de defensa del Estado de Derecho y en muchas ocasiones del sentido común, pasó con el desafío del 1 de octubre y va a pasar ahora con la aplicación de esta amnistía. Y a todo esto vamos a ver también qué pasa en todo el Frente, que el gobierno abierto contra los jueces por otras cuestiones, porque los jueces, a pesar de todo el ruido político, siguen haciendo su trabajo".

"Su trabajo en asuntos como la causa en la que se investiga Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y que está provocando un incendio político de primera magnitud. No todos los días el líder de la oposición se ve con argumentos suficientes como para acusar al presidente del Gobierno de haber mentido de forma descarada a la opinión pública en torno a un problema judicial".

"Y no todos los días el presidente del Gobierno se siente tan acorralado y con tan pocas ganas de responder con argumentos como para refugiarse hasta en 12 ocasiones en una palabra fetiche para echar balones fuera. Fango, fango y más fango. La palabra mágica con la que Moncloa trata de convencernos de que todo lo que pasa es invención de la derecha y la ultraderecha que sólo quieren enfangar la vida pública".

"Hombre, se diría que fue más bien Pedro Sánchez el que tuvo claro que para que el PSOE pudiera gobernar en un escenario de minorías parlamentarias tenía que enfangar la vida pública y crear dos bloques antagónicos con hasta un muro de por medio".

"Y lo de sobreactuar, de forma tragicómica cuando supo que la Justicia había comenzado a investigar a su mujer por presunto tráfico de influencias y corrupción y los negocios, eso de retirarse cinco días a reflexionar sobre su continuidad y luego volver hecho un toro contra jueces y periodistas, no ha ayudado demasiado a calmar la vida pública".

"Ni tampoco está siendo, por cierto, muy efectivo desde el punto de vista de Sánchez, Más que nada porque la justicia no se va a asustar así como así, ni va a dejar de hacer su trabajo. Ayer mismamente fue la Audiencia Provincial de Madrid la que desestimó el recurso de la Fiscalía que pedía dejar de investigar a Begoña Gómez".

"Es decir, la Audiencia Provincial sí ve indicios verosímiles para que el juez Peinado siga investigando a Begoña Gómez. Ya no sólo el juez Peinado, al que algunos querían poner de loco, de prevaricador e investigar es solo investigar y puede ser incluso una herramienta de defensa preventiva para el investigado, que así, por ejemplo, se puede defender con un abogado desde el primer momento no hay por qué entrever animadversión del juez hacia el investigado".

"Así, de buenas a primeras, ni pasteleo con la audiencia. De hecho, la Audiencia Provincial le afea al juez que decretarse el secreto de sumario porque cree la Audiencia que no había motivos para para ser tan cauteloso. Eso sí, la audiencia también le da un toque a la Fiscalía, porque la defensa tan a ultranza que hace de Begoña Gómez dice en la audiencia que hombre podría abrir espacios de impunidad".

"Y es que la Fiscalía llegó a argumentar en su recurso que no hubo tráfico de influencias, simplemente porque Begoña Gómez no firmó las cartas de recomendación como mujer del presidente. Es decir, según la Fiscalía, tú no pones. Yo recomiendo mucho esta empresa porque es muy buena y creo que debería recibir una educación pública".

"Y además os recuerdo que mucho ojito conmigo porque soy la mujer del presidente del Gobierno y ya con eso, con que no firmes con tanto descaro, recordando explícitamente que eres la mujer del presidente o ya no hay posible tráfico de influencias que valga según la Fiscalía".

"Y claro, ese argumento no se lo ha tragado la Audiencia Provincial de Madrid, que además viene a decir que no se acaba el mundo por abrir diligencias, porque las diligencias se pueden abrir y una persona puede ser investigada simplemente con que en base a los indicios que haya, sea verosímil que puede haberse cometido un delito y a partir de ahí que se investigue".

"Y si se considera que no hubo tráfico de influencias ni corrupción y los negocios entre Begoña Gómez y empresarios como Juan Carlos Barrabés, en ese intercambio de tú me promocionas profesionalmente, yo te escribo una carta de recomendación y a ti el gobierno que preside mi marido te otorga unas adjudicaciones. Si todo eso fue casual y no hubo delito, pues santas pascuas, pero habrá que investigarlo".

"El caso es que, como cada vez, parece claro que aquí la justicia lo único que está haciendo su trabajo, el Gobierno trata de buscar cualquier argumento para defenderse y lo que ha hecho Félix Bolaños por ejemplo, ha sido agarrarse al hecho de que la Audiencia Provincial de Madrid para pedir que se siga investigando a Begoña Gómez".

"No ha tenido en cuenta el famoso informe de la UCO, informe que en el momento de su elaboración y con las pesquisas hechas por la Guardia Civil, no veía un delito, claro. Bueno, pues ha cogido el ministro de Justicia y le ha dicho al juez lo que debería hacer".

"Un ministro de Justicia, Poder Ejecutivo, diciéndole a un juez, Poder Judicial, lo que debe hacer. La verdad es que hace tiempo que el gobierno perdió las formas básicas del decoro democrático. Claro, el informe de la UCO no ve indicios con lo analizado hasta el momento de firmar ese informe, pero tampoco exonera a la investigada, como pretende hacer ver Bolaños si sigue habiendo espacios donde investigar".

"Por ejemplo, en los contratos que hizo el Consejo Superior de Deportes con la empresa de Barrabés y que fueron registrados hace 48 horas. En todo caso, es curioso que Bolaños le dé tanta importancia a los informes de la UCO, porque por esa regla de tres, el propio Bolaños debería estar preocupado por la situación tan incómoda en la que quedan el exministro Ábalos y algunos altos cargos de transporte y Hacienda en torno a la trama".

"Koldo y los informes de la UCO son Palabra de Dios. Lo de la trama de las mascarillas no pinta bien para el PSOE, según la UCO. En fin, que aquí no nos vamos a hartar de ver a nuestros políticos tratar de defender una cosa y la contraria en función de sus intereses partidistas, aunque sea a costa de poner en solfa el buen nombre de la justicia, de esa justicia que hoy va a quedar pisoteada por la Ley de impunidad judicial".

"Y miren, ya hubo una amnistía, pero fueron otros tiempos porque estábamos cambiando de régimen. Y es verdad también que Yolanda Díaz no ha sido la primera diputada en literalmente mandar a la mierda a sus adversarios en el hemiciclo del Congreso. Ya lo hizo Labordeta con Aznar, pero también fueron otros tiempos cuando si decías eso, por lo menos lo decías alto y claro, dando la cara".

"Yolanda Díaz lo dijo ayer desde su escaño y cuando le exigieron que rectificara se quedaba mirando el móvil como una colegiala, como si no fuera con ella la cosa. Ese es el nivel al que hemos llegado. Así que lo dicho. ¿Vaya día, eh? Vaya día que tenemos por delante".